Érica sobrevivió a las torturas de su expareja y busca reconstruirse

Estuvo casi nueve meses secuestrada junto a su hija de 8 años. Escapó con una pierna quebrada y otras lesiones.

En casi nueve meses de cautiverio, muchas veces Érica Tebez intentó escapar. La amenaza de ser asesinada fue el resorte que la impulsó a hacerlo. Claro que no fue sencillo: tenía doble atadura, aquella que su pareja, Rodolfo Daniel Gómez, hacía con cintas, y la otra, la del miedo que fue esclavizándola cada vez más a medida que pasaban los meses. Recién ahora que él fue condenado a 25 años de prisión por todos los delitos en que incurrió al tenerlas sometidas a ella y a la hija de ella, de 8 años entonces, Érica puede hablar.

Aunque no vio ni respiró la calle por semanas y semanas, Érica no perdió totalmente la noción del tiempo. Y eso fue, en parte, porque Gómez le recordaba algunas fechas importantes. De hecho, la proximidad del cumpleaños de su madre puso a Gómez en un estado que potenció su agresividad. Iban a ir a saludar a su madre, y eso implicaba que tenía que preparar la casa, asearla y cuidarse de que en esa circunstancia las visitas descubrieran que tenía a Érica y a su hija viviendo en la más miserable de las condiciones.

Fue entonces cuando comenzaron las amenazas de matarla, recordó Érica. “Vos no vas a estar para el cumpleaños de mi mamá. Te voy a enterrar viva y le voy a decir a la nena que te fuiste con un macho, y me va a creer y la voy a criar yo”, le decía Gómez. “No es justo. Llevame a otro lado, con tu mamá, yo hablo con ella”, le pedía ella, y él le respondía que su madre sabía lo que allí pasaba.

Érica coincide en esto, en que su exsuegra tenía claro conocimiento de los maltratos. La madre de Gómez era quien les proporcionaba la comida y salía a hacer las compras, dijo. Contó que su exsuegra ha sido violentada, a su vez, por su marido, y que en incontables ocasiones ella le imploró que intermediara para que Gómez la dejara ir, para curarse, con la promesa de no denunciarlo. “Me decía ‘no, ¿cómo vas a hacer con la escuela de la nena?’, y mi hija ya no iba a la escuela. Gómez le decía ‘¿qué?, si esta put… no sirve ni como madre’. Ella decía que cómo me iba a ir, que su hijo iba a ir preso”, narró. “Le tenía miedo al hijo, y lo consentía”, razona.

Aplastada por la desnutrición que avanzaba, por la adicción a las drogas que Gómez la obligaba a consumir y alienada en ese confinamiento, Érica pasaba la mayor parte del día adormecida, en una de las habitaciones del departamento de la planta alta de Constitución 1210, casi Las Heras, de la zona céntrica de San Luis. Gómez dormía mucho de día, pero tenía un sueño liviano. Ante el más mínimo ruido que madre e hija hacían, se despabilaba y empezaba a mirar, a controlar.

Por lo general, Érica estaba boca abajo, con las manos y las piernas atadas, reducida como un animal. Los pocos ratos que pasaba sin sujeción tenía que soportar que él le preguntara qué hacía. Ni siquiera tenía la privacidad de ir al sanitario. Todos en ese departamento hacían sus necesidades en un balde, porque el baño se inundaba.

La noche previa a la huida, Gómez golpeó a Érica y le saltó encima, fracturándole la pierna izquierda. Por supuesto que ni por esa lesión ni por las otras que sufrió le dio alguna vez atención médica —lo hubieran descubierto— ni medicamentos.

La nena había escuchado, de boca del propio Gómez, que su intención era matar a su mamá. “Ella lloraba y yo también. Pero yo le decía que nunca creyera lo que le decía su padre (sobre que se había ido con otro hombre). Llegué al límite, sentía que me iba despidiendo de mi hija. Es terrible que una nena escuche eso”, expresó con la voz apretada.

“Empezó a tajearme, como jugando”

“Él agarró un cuchillo y me dijo que me iba a matar. Empezó a tajearme, como jugando. Dijo que estaba decidido, que no aguantaba más, que se venía el cumpleaños de la madre. Le dije que me dolía muchísimo la pierna, y ahí fue cuando me soltó”, relató.

El haber logrado estar sin las ataduras fue un primer y fundamental paso para ilusionarse con escapar. Restaba sortear otras barreras, como el hecho de que Gómez siempre llevaba consigo las llaves, adentro del pantalón o atadas al calzoncillo con una piola. A veces se las ponía en el dedo como si fuera un anillo. Justamente así las tenía cuando la nena logró sacárselas, mientras estaba dormido y enroscaba a Érica con sus brazos, para que no se moviera.

“Yo también me había dormido. Mi hija me despertó y me dijo ‘vamos, mami, acá están las llaves’. Me levanté con cuidado.

Después, yo no podía girar la llave de la puerta y abrir, porque tenía la mano muy hinchada. Mi hija giró la llave. Llamamos a la perra que había en el departamento, Sofía, para llevarla con nosotras”, recordó. Era de mañana.

Para Érica, bajar las escaleras, con las lesiones que tenía en el brazo y con la pierna quebrada, no fue nada sencillo. Logró hacerlo apoyándose en su hija y tomándose de lo que podía. Cuando llegaron a la puerta que da a la calle pusieron llave, para que Gómez no pudiera perseguirlas si se despabilaba. Él no tenía forma de salir, porque tenía una sola llave y ellas se la llevaron.

Madre e hija caminaron dos cuadras, por Las Heras, en dirección al este. Más que una mujer y una niña, parecían apariciones. Arriba de la ropa interior, la chiquita llevaba una remera de Gómez como toda vestimenta. Érica también tenía puesta ropa de él. Estaba demacrada, tenía los cabellos desarreglados, lesiones y hematomas por doquier e iba descalza.

“Había muy poco tránsito, hacía señas para parar un taxi. Pero la gente miraba mi cara, mi aspecto. Veían una mujer así, con una nena, con una perra, y los remises pasaban de largo”, evocó.

Finalmente lograron abordar un taxi. Cuando el chofer, que estaba distraído con su celular, giró la vista hacia ellas, les dijo que no las iba a llevar y les pidió que se bajaran, porque no quería problemas y era su primer día de trabajo.

“Le dije que venía mi marido a matarme. ‘Arrancá’, le pedí. Me preguntó ‘¿a dónde?’. ‘No sé, pero arrancá’. Yo lloraba, y el chofer también, por lo que yo le transmitía. Me pedía que no llorara. De los nervios, no recordaba ni la dirección de mi mamá. Mi hija se acordaba que la calle era Juan y Zabala, como el apellido de su papá, y el taxista nos llevó”, relató. Dieron con la casa y la nena se bajó. Estaba Luis, el hermano mayor de Érica. Cuando vio así a su hermana, los dos rompieron en llanto.