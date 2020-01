Daniel, un puntano que sufrió un caso similar al de Villa Gesell

En 2017, fue linchado a la salida de un boliche de Córdoba. Los agresores fueron seis jugadores de fútbol amateur. Solo imputaron a tres por lesiones graves.

Daniel Flores (38) esperaba poder reencontrarse con su familia en San Luis para pasar las Pascuas. Sin embargo, la madrugada del 13 de abril de 2017, en la ciudad que lo acogió desde que egresó del secundario, Córdoba, una patota de seis jugadores de fútbol amateur —pero de alto nivel de rendimiento— lo atacó a la salida de un boliche; fue un linchamiento que lo dejó al borde de la muerte. A casi tres años del episodio, que recuerda por sus similares características al caso de Fernando Báez Sosa ocurrido en Villa Gesell, tres de los seis agresores fueron imputados y deben rendir cuentas en un juicio oral y público que tiene fecha para el primer semestre del 2020.

Mientras compartía una cena con unos compañeros de trabajo en el local nocturno de Nueva Córdoba “Jetlag”, Flores fue interceptado por un grupo de jóvenes de entre 20 y 22 años que le recriminaba ser un ladrón de celulares. El seguridad del boliche “invitó” a todos a retirarse alegando que ya era tarde y debían cerrar.

“En ese momento mis amigos se fueron a buscar sus abrigos y yo salí solo del lugar. Cuando estaba afuera sentí un fuerte golpe en la espalda, caí al piso y comenzaron a reventarme a golpes pateándome y pisándome sobre todo la nuca, la cabeza y el resto del cuerpo también”, relató Flores.

Con la poca fuerza que le quedaba, se levantó del piso y caminó unos metros hasta un banco que se encuentra al lado del local. “Y otra vez me vuelven a pegar; en ese momento aparecen mi amigos, que se metieron para resguardarme porque si me daban dos golpes más me fulminaban. A esa altura ya estaba inconsciente. Uno de los atacantes le pegó en la cara a una de las personas que estaban conmigo y le quebró el tabique. Después de eso se fueron corriendo”, recordó.

Perdió el conocimiento, pero a los pocos minutos llegó la ambulancia y le practicaron reanimación durante 18 minutos.

“Me desnucaron, no me morí de milagro. Tenía fracturada la cervical y esa presión me podía haber provocado un infarto. También podría haber quedado parapléjico, pero no pasó”, dijo aún con asombro.

Como tenía obra social lo trasladaron al sanatorio “Allende”, donde atendía un médico que —casualidad o no— recién volvía de una especialización de cinco años en Europa y se dedicaba a operar ese tipo de fracturas. “Siempre dijo que si me hubiera pasado en otro lado me hubiese muerto porque no hay especialistas en eso”, comentó.

Flores asoció su caso con lo que le pasó a Fernando Báez Sosa, ya que el grupo de violentos que lo atacó tiene la particularidad de pertenecer a un estrato social alto de la provincia vecina. Practicaban fútbol amateur en un equipo al que es muy difícil ingresar y en el cual hay que pagar mucho dinero para ser aceptado. Además, a la agresión la perpetraron en grupo, sin mediar una razón. Gracias a las cámaras de seguridad del banco y de las calles, Flores pudo identificar a sus agresores; también los localizó a través de las redes sociales de ese club de fútbol y logró reconocer a tres de los seis que trataron de matarlo. “Son pibes que van siempre a ese boliche, yo no soy habitué del lugar, tienen buen poder adquisitivo y están acostumbrados a salir impunes porque tienen el bolsillo de los padres, que puede cubrir cualquier macana que se manden. Ese día me tocó a mí. Están mal acostumbrados a hacer lo que ellos quieren porque es gente de la alta sociedad de Córdoba, va más por lo que han aprendido en la casa y no en el club o en las juntas. Creo que tuvieron y tienen poca contención familiar”, teorizó.

“El último día hábil del año pasado, la Cámara de Apelación dictaminó que no hay lugar para apelar nada de lo que había declarado la defensa y elevó el caso a juicio oral y público, que saldrá ahora, en el primer semestre. Están imputados por lesiones graves que son de uno a seis años, y si se comprueba la alevosía la condena puede ser de tres a diez años”, completó.

“No se trató de una ‘pelea callejera’, sino de un violento, brutal y cobarde ataque en manada cometido con perversidad y alevosía, causando graves lesiones físicas y psicológicas invalidantes que pusieron en riesgo la vida de Daniel”, expresó el abogado de la víctima, Pedro Despouy Santoro, al diario La Voz de Córdoba. Afirmó que no solo se ratificó la hipótesis original en todas las instancias por las que pasó el proceso hasta ahora, sino que además los peritajes oficiales alertaron sobre la personalidad de los acusados: “Rasgos de narcisismo, escaso control de los impulsos, dificultad de aceptar normas de comportamiento social y proclives a reaccionar de manera hostil”.

“Yo me mentalicé en rehacer mi vida porque estuve muy grave, realmente soy un caso de ateneo para muchas especialidades de la medicina ya que no entendían cómo estaba vivo, parado, y eso también me motivó a darle para adelante a nivel mental, que es lo que maneja todo. Volver a trabajar, ir a terapia y no faltar a ninguna sesión me ayudó mucho. Hoy por hoy espero una condena social a estos chicos y legal también, para que no haya más Fernandos Báez Sosa ni Danieles Flores”, deseó.

“Hay que repensar las masculinidades”

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, hizo referencia en declaraciones a radio AM 750 al crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell y afirmó que “hay que repensar las masculinidades y los niveles de violencia, que no solamente tienen como víctimas a las mujeres” sino también “a los varones”.

“Intentamos sumar algo al debate público y pensar que el patriarcado, que siempre se ve en clave de privilegio para los varones, también tiene sus altos costos para ellos a partir de la cultura machista”, reflexionó.