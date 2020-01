En cuatro años, las conversiones a GNC en San Luis aumentaron un 70%

En San Luis, en el 2016, hubo 1.479 instalaciones de equipos. En el 2019 la cifra se incrementó a 2.507.

Las constantes subas de los precios del combustible provocaron que anualmente cientos de personas opten por invertir en la instalación de un equipo de GNC que, en líneas generales, implica un ahorro que puede superar el 50%. De acuerdo a las estadísticas del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), en San Luis se registró en los últimos cuatro años un incremento de casi el 70% de conversiones, lo que se traduce en 7.320 vehículos que pasaron de la nafta al gas. Durante 2016 hubo 1.479 instalaciones, al año siguiente fueron 1.311, en 2018 ascendió a 2.023 y en 2019 trepó a 2.507.

Según un sondeo de El Diario, la instalación de un equipo de GNC puede variar entre $32 mil y $50 mil dependiendo de las características técnicas, aunque hay excepciones que son más caras. Uno de tercera generación con capacidad de 30 litros, por ejemplo, oscila los $37 mil; uno de quinta generación con dos tubos de 40 litros se puede conseguir en oferta a $48 mil; otro con capacidad de 65 litros llega a los $63 mil.

Si bien en un primer análisis la inversión puede significar una dificultad económica, sobre todo si el pago se concreta al contado, lo cierto es que el ahorro es significativo y puede alcanzar los $86 mil anuales. La amortización se alcanza a los siete meses aproximadamente.

Los picos de mayor demanda de conversiones, en el período 2016-2019, se generaron después de marzo. Julio del 2019 fue el mes que arrojó más instalaciones de GNC: se trató de 269. En 2018 ocurrió lo propio en octubre, con 224; en diciembre de 2017 un total de 153 vehículos giraron hacia el gas y en marzo de 2016 la estadística marcó 211 rodados.

“Yo estoy por sacar un préstamo para instalar un equipo. Tengo una camioneta y conseguí trabajo como repartidor, pero para ahorrar en combustible tendré que hacer la inversión, estoy seguro que será un alivio cuando me toque recorrer largas distancias”, expresó Juan Domínguez, comerciante de la ciudad.

Por su parte, Omar Funes comentó que si bien su vehículo tiene la instalación, una falla mecánica la inhabilitó. Lamenta la pérdida de dinero.

“Yo trabajo en Villa Mercedes y siempre me iba en auto, ni bien tuve el problema con el equipo no me quedó otra opción que viajar unos días en colectivo hasta que conseguí que un amigo me lleve, le doy la plata que yo usaba para cargar gas, pero hay días que no puede; trataré de arreglar el coche lo antes posible para no perder dinero”, expresó.

La cifra en enero

Si bien restan tres días para concluir el mes y puede variar el número, hasta el cierre de esta edición las estadísticas del Enargas arrojaron que las conversiones llegaron a 147, lo que representa el 1,6% del total nacional, que se fijó en 9.191.

El año pasado, el mismo mes arrojó 212 instalaciones; en 2018 fueron 143. En 2017 se alcanzó un total de 89 y en 2016, 193.