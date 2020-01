La lluvia llegó a toda la provincia: Potrero y Merlo, donde más agua cayó

Según la Red de Estaciones Meteorológicas también se sintió fuerte en Concarán, El Amago y Villa Larca.

El alerta por tormentas fuertes para la provincia se cumplió y las nubes trajeron agua a todos los puntos cardinales de San Luis. La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) informó que no hubo una sola localidad que no haya recibido lluvias. Las que más recibieron de la “bendición” fueron Potrero de los Funes (59,3 mm), Merlo (56,5 mm), Concarán (55,3 mm), El Amago (50,1 mm) y Villa Larca (45,2 mm). Según Defensa Civil de la villa turística y el informe de prensa de Potrero no se registraron daños, ni evacuados en ninguna de las dos localidades.

El director de Defensa Civil de San Luis, Alan Fernández, comunicó que hasta el momento no recibieron reclamos por la lluvia, que en la ciudad capital tuvo un registro de 38,1 mm. Manifestó que siguieron la tormenta de cerca pero no registraron sobresaltos.

La REM pronosticó que “al comienzo del día miércoles se prevé una jornada inestable, ventosa y con un marcado descenso de las temperaturas”.

“El cielo estará mayormente nublado con probabilidad de lluvias y tormentas generalizadas en casi toda la provincia, por la mañana y hasta el mediodía estas condiciones meteorológicas se mantendrán en el norte provincial. Por la tarde, irán mejorando con una disminución paulatina de la nubosidad”, sostuvo un comunicado.

La temperatura mínima tendrá un promedio de 16 °C y las máximas alcanzarán los 28 °C en horas de la tarde.

Mirá los registros completos por localidad aquí: