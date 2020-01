Un camión volcó cerca del Estadio Provincial de La Punta

El conductor dijo que el vehículo se quedó sin frenos y lo tiró al campo para no provocar un accidente con otros coches. Ocurrió el martes.

“Cuando llegué a la rotonda no respondieron los frenos, pasé con suerte y no me quedó otra que largarlo al campo, adonde no había nadie, para evitar un accidente. Con el peso de este vehículo podía matar a alguien así que vi un lugar en el carril contrario y lo largué. Y que Dios me ayude”, contó el conductor Ángel Oroda, de 37 años, a la policía cuando el Dodge 600 blanco que transportaba agua no respondió en la rotonda de la avenida de La Punta. Y finalmente volcó.

El desperfecto mecánico comenzó cuando el coche viajaba de este a oeste por el bulevar Las Cañadas. El conductor sufrió golpes, que no eran graves, pero los profesionales médicos lo trasladaron al Hospital de La Punta por el gran impacto del accidente.

Todo ocurrió cerca de las 18 de este martes. Bomberos Voluntarios de la localidad asistieron a la víctima en el ingreso al estacionamiento abierto del Estadio Provincial Juan Gilberto Funes.