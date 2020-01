Aseguran que el agua de El Volcán no es apta ni siquiera para bañarse

Vecinos y concejales de la localidad El Volcán expusieron el mal estado en que se encuentran el agua y sostienen que no es potable, tiene olor nauseabundo, es de color “negro” y causa daños en la salud.

El concejal del Bloque Volcán Unido, Raúl Guzmán, en dialogo con el programa Cuidad Despierta comentó que “el agua en El Volcán es preocupante no solo no es apta para el consumo si no que es peligroso hasta bañarse con esta”.

“Luego de un pedido de audiencia nos reunimos con San Luis Agua SE y estuvo presente el jefe junto a su equipo de ingenieros y jefes de subprogramas que nos explicaron hasta donde abarca la situación y hasta donde ellos tienen injerencia. Solo se encargan de canales, de áreas subterráneas, ríos, acopios de agua y yodo lo que corresponda a San Luis Agua nada más”, hizo referencia el concejal.

Guzmán también afirmó que presentaron pedidos de informes al Municipio para que brindara detalles de la potabilización del agua, pero nunca encontraron respuestas, “el río esta con un olor nauseabundo y de color negro todo el año”.

“Nos hicieron entrega de un análisis que habían hecho en diciembre de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y otros laboratorios privados. En el informe de la Universidad que tiene sello de profesionales dice que tiene los coliformes altos para usar el agua en espacios recreativos”, aseguró Guzmán.

“Todos los ríos de San Luis contienen un cierto grado de coliformes y el rio de El Volcán excede esos parámetros y se establece una eschericha coli que es por ese alto grado y eso contiene enfermedades”, remarcó el concejal.

Tanto a los vecinos como a los concejales les preocupa que no hay nadie en la planta potabilizadora que diga que el agua es potable y el río contendría la misma cantidad de irregularidades.

“Tanto el poder ejecutivo como los dos concejales del oficialismo nos han negado todo tipo de información”.

“No se puede tomar el agua de la canilla, el que puede compra agua mineral y el que no puede comprar se la pasa en la sala de primeros auxilios”, informó Guzmán.

“Tenemos un informe médico en el que figura 9 enfermos de colitis por semana debido al agua y son personas de bajos recursos”, afirmó indignado.

“La bacteria busca sangre caliente y puede ingresar por el oído, en alguna infección, hasta conjuntivitis le puede dar a la gente porque la bacteria se mete por los canales visuales e infecta al ojo. También hay gente que tiene dermatitis por el agua que sale de las canillas”.

“Toda el agua de los ríos de El Volcán está contaminada y el Intendente hace oídos sordos, sabiendo que esto va a seguir así hasta que se haga una obra pública. Nosotros le pedimos a San Luis Agua SE que intervenga y declare una emergencia hídrica”.

Por otro lado, indicó que “nadie se hace cargo de la gente enferma”. “Todos deben ser conscientes que no se pueden bañar en el balneario por ejemplo, que no se puede consumir el agua proveniente de las canillas, pero si nadie lo hace es más difícil llegar a una solución”, concluyó.