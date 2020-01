En San Luis se sumaron al reclamo por los créditos UVA

Tenedores marcaron que sin un cambio real del sistema, seguirán endeudándose en el largo plazo.

Una decena de tenedores de créditos hipotecarios UVA se manifestaron ayer en la esquina del Correo en San Luis capital en contra de las medidas anunciadas por el gobierno nacional para tratar de mitigar el efecto de las elevadas cuotas que deben pagar mes a mes. Disconformes con el incremento escalonado por 12 meses, los damnificados marcaron que no soluciona el problema de fondo, que es el aumento que en algunos casos llega hasta tres veces el capital total prestado.

“Los que no saben de la problemática piensan que estamos pidiendo al Gobierno que nos subsidie parte del préstamo o se nos bonifiquen las cuotas, pero no es así, nosotros estamos pidiendo que se deje de indexar el capital adeudado de la forma en que se hace. ¿Cómo puede ser que de casi tres años de pagar, no puedo bajar el capital?”, apuntó Noelia, que prefirió no dar su apellido.

Ella pidió, en septiembre de 2017, un préstamo equivalente a $1.145.000, que hoy asciende a 3 millones de pesos. Al prestarse Unidades en Valor Adquisitivo (UVA) el monto se va modificando de acuerdo al nivel de inflación. Por eso, en menos de dos años, con una inflación que el año pasado llegó al 53%, la deuda final se triplicó, explicó la damnificada.

“Nosotros queremos que el Estado tome cartas en el asunto, que eviten que los bancos nos sigan robando de esta manera. Es usura plena y abierta, nos están destruyendo. A mi me dieron $1.100.000 y ahora estoy debiendo $3.400.000 pesos; después de 22 cuotas, aún tengo que pagar 360 cuotas. ¿Cómo se vive así?”, afirmó Natalia, quien tampoco quiso dar su apellido. Ella detalló que 420 familias puntanas están en la misma situación, la mayoría en San Luis capital y Villa Mercedes.

“Vamos a seguir luchando porque no podemos vivir así, no vamos a permitir que nos saquen nuestras casas, porque las estamos pagando”, concluyó la mujer, que marcó que se sumaron a manifestaciones en todo el país y que tuvieron como escenario principal el Banco Central, en la ciudad de Buenas Aires.

Otros testimonios marcan una tendencia: los créditos fueron tomados por familias que la vieron como la única opción y la más conveniente. “Nos habíamos anotado en todos los planes de vivienda posibles, tanto nacionales como provinciales, y no habíamos tenido otra posibilidad de acceder a una vivienda única”, apuntó Gabriela Miceli. “Esta medida, en realidad, patea la pelota para adelante. No creemos que solucione absolutamente nada”, agregó la mujer, quien dijo que debieron endeudarse en otros gastos para poder afrontar el préstamo.

Hay otros, en cambio, a los que ni siquiera los alcanzó el congelamiento. “En mi caso ni siquiera tuve ese beneficio, porque quienes habían pedido una ampliación o terminación no entraron. Queremos una solución que nos sirva a todos, porque a todos nos está costando pagar y todos creímos que iba a ser una posibilidad de estar mejor y no estar ahogados como estamos ahora. Uno se endeuda con la tarjeta u otras cosas y vive de manera que no llega a fin de mes”, describió Adriana Garro, quien comenzó pagando cuotas de 7 mil pesos y hoy alcanzan los 21 mil.

“A mi no me agarró el congelamiento de cuotas, por la cantidad de UVAs que teníamos, que eran 114 mil, cuando el mínimo para obtenerlo era de 140 mil. Pedimos 2 millones y medio de pesos y hoy estamos debiendo más de 5 millones. Uno piensa en la posibilidad de venta de la propiedad, porque es insostenible. Empezamos a pagar 13 mil pesos y hoy estamos pagando arriba de 30 mil y no sabemos cuándo vamos a pagar toda la deuda”, agregó Diego Herrera, otro damnificado que, a pesar del cambio de gobierno, sigue sin una solución clara.