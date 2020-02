Las Grutas: una mujer hizo topless en un balneario y llamaron a la Policía

Según la Policía, se incurre en una contravención provincial que prohíbe exponer las partes íntimas en la vía pública. De acuerdo con un estudioso de la legislación local, el exconcejal Jorge López, no existen ordenanzas que lo impidan.

La “invitación” de la Policía a que una joven que estaba sin la parte superior de su bikini en un parador local se cubriera o, de lo contrario, se verían obligados a detenerla, disparó los interrogantes sobre la legislación que existe sobre el tema en esta ciudad, publicó el Diario Río Negro.

Todo indica que el acto de la chica fue censurado porque incurrió en una contravención provincial, que forma parte de un digesto dentro de la ley provincial de faltas. Ése es el que aplican en todo Río Negro las autoridades policiales. Por esa norma, está prohibido “exponer las partes íntimas en la vía pública” en todo el territorio provincial.

“Como procedimiento, primero se le pide a la persona que se cubra, y, si se niega, estamos facultados para detenerla” explicó el subcomisario Juan Colpi, el segundo jefe de la comisaría 29 de esta villa turística.

Pero, más allá de ese marco contravencional, en la localidad, ¿está prohibido hacer topless de forma expresa o sólo se censura por un tema de usos y costumbres? Sobre este punto, por lo que indagó el diario Río Negro, no hay mucha claridad.

“Que yo sepa, no existen ordenanzas que prohíban específicamente esas exhibiciones” recordó el ex concejal y ex candidato a intendente por el Frente de Todos Jorge López, que es un estudioso de la legislación local. “Salvo que exista alguna norma muy antigua que yo no recuerde o no haya visto hasta el momento, en los últimos años no se normó en ese sentido” amplió el dirigente.

Por lo tanto, pese a que la provincia prohíba, todo indica que, en Las Grutas, más allá de no estilarse, no habría una norma puntual que prohíba asolearse sin la parte delantera del traje de baño.