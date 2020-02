Daminato dirigirá la parroquia San Roque desde el domingo

Hace casi cinco años al padre lo habían designado en la parroquia Nuestra Señora de la Merced. El obispo Pedro Martínez presidirá la misa de ese día y lo posicionará como sacerdote del templo.

Desde que Alan Sosa Tello brindó su última misa, el 25 de diciembre, la parroquia San Roque fue asistida por varios curas de la Diócesis de San Luis, quienes aportaron su ayuda para que los fieles no se quedaran sin servicios. Ahora, el padre Ignacio Daminato regresará a la comunidad puntana y estará a cargo de dicho templo. El sábado 8 de febrero a las 19:30 será su última celebración en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, de Villa Mercedes, donde ejerció como párroco en los últimos años; y el domingo 9 será la primera misa de cara a su reincorporación en la ciudad.

“El obispo Pedro Martínez presidirá la misa y me pondrá en posesión como nuevo párroco. En mi lugar quedará el padre Miguel Bernardo García, quien actualmente es el rector del seminario diocesano San Miguel Arcángel”, afirmó Daminato.

El presbítero ya se había desempeñado en la comunidad de San Roque, pero hace cuatro años y diez meses fue designado en Villa Mercedes, donde estuvo a cargo de la centenaria parroquia.

En su lugar prestó servicios Alan Sosa Tello, quien tuvo una impronta social, pero luego de tres años de discernimiento dejó los hábitos.

Daminato comentó que siente nostalgia por el desarraigo que experimentará al despedir a la comunidad villamercedina, con la que forjó lazos de fe y amistad, pero al mismo tiempo tiene alegría por volver a la iglesia puntana en la que también desarrolló tareas parroquiales. Aseguró que vive esta nueva etapa con alegría, siempre amparado en Dios, y subrayó que seguirá el legado que dejó Sosa Tello.

“Mi deseo es continuar lo que la comunidad ha hecho. Siempre que hay un cambio la gente piensa que el cura va a revolucionar todo pero no es así. Yo voy a cosechar lo que otro sembró, en este caso, el padre Alan. Continuaré lo que dejó y aportaré en lo que pueda con mi carisma”, señaló.

Con casi 33 años en el sacerdocio, sostuvo que la clave está en “ser padre” y describió que, más allá de las dificultades que se pueden presentar en lo cotidiano del servicio pastoral, todo se trata de “construir en espíritu de unidad”.

“Felizmente, la parroquia San Roque tiene espíritu de unidad y de familia. La actividad que ejercemos es un desafío pero la experiencia ayuda, uno siente un llamado; no me veo de otra manera y ser cura es un motivo de gozo. Yo digo que el sacerdocio es una aventura nueva en Cristo cada día, no hay una jornada que sea igual, cada día tiene su gracia, su brillo, su sorpresa y para mí eso es maravilloso”, mencionó.

Agradeció al obispo por confiarle la nueva designación, a sus amigos sacerdotes del decanato sur, a la comunidad villamercedina y a Dios.

Nueva función: El obispo Pedro Martínez le propuso a Ignacio Daminato, en diciembre de 2019, que asuma como vicario episcopal de la pastoral diocesana. Desde 2015 se desempeñaba como vicario episcopal del decanato sur.

Templo refaccionado

Daminato reconoció al gobernador Alberto Rodríguez Saá por la puesta en valor de la parroquia Nuestra Señora de la Merced. Graficó que los trabajos en las torres donde se ubican los campanarios son muy importantes para la feligresía, pero también para toda la provincia ya que se trata de un edificio histórico.

Indicó que el 28 de febrero concluye la obra y, si bien para la fecha ya estará desempeñándose en San Luis, seguirá de cerca los avances.

En el contexto del 150º aniversario del templo (julio de 2019), que constituye una de las primeras edificaciones del catolicismo en la provincia, los villamercedinos pudieron contemplar gran parte de las remodelaciones que hizo el Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura. Ahora están próximos a la finalización de los trabajos.

En 2017 el Gobernador visitó la parroquia y, al advertir las falencias edilicias, inició una puesta en valor que incluyó trabajos en los techos, muros y cimientos.

También edificaron una santería, la segunda torre (que fue calcada del campanario centenario que estaba en mejores condiciones) y refaccionaron una imagen de Nuestra Señora de La Merced.

“Es un hito con mucha historia y arte. En mi corazón florece el agradecimiento”, dijo.

Trabajo social. Sosa Tello se destacó por sus acciones por los pobres.

La renuncia de Alan Sosa Tello

En sus últimos años como cura trabajó en la Parroquia San Roque. El 2 de diciembre de 2019 Sosa Tello, quien estaba a cargo de la parroquia San Roque, confirmó que había pedido la dispensa sacerdotal tras una etapa de reflexión que duró alrededor de tres años. Por entonces, dijo en declaraciones a El Diario que su decisión obedecía a cuestiones de la Iglesia con las que no estaba de acuerdo. También señaló que el modo de llevar su pensamiento no encajaba en San Luis.

El 25 de diciembre ofició su última misa y días anteriores compartió un encuentro con los fieles en el patio de la parroquia para agradecer por el año compartido.

Al momento de su renuncia afirmó que iniciaría un nuevo camino de introspección, esta vez abocado a la búsqueda de su rol laboral, en el que tuvo propuestas para trabajar en Mendoza y en San Luis.