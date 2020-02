Villa Mercedes: “secuestraron más de 700 vehículos en un mes y medio”

La Policía Municipal y la Provincial intensificaron los operativos. La mayoría eran motos mal estacionadas o que circulaban con niños a bordo, escapes libres y sin la documentación.

Son más de 700 los vehículos que dejaron de circular por las saturadas calles villamercedinas en el último mes y medio. Desde el 12 de diciembre pasado, cuando la Policía Municipal mercedina entró en funcionamiento, hasta el último día de enero, los controles dejaron como saldo el secuestro de 648 motos y más de 70 autos y camionetas que cometían diferentes infracciones. En todos los operativos contaron con el apoyo de la Policía de la Provincia de San Luis.

Cuando fue creada, una de las metas que se trazó la nueva fuerza, que depende de la Secretaría de Gobierno, fue intensificar la cantidad de inspecciones viales para ordenar el ajetreado tránsito de la ciudad, en donde los accidentes son moneda corriente. Y los resultados evidenciaron que hay una tendencia que aún prevalece: la gran cantidad de faltas que se cometen sobre dos ruedas.

Las motocicletas representan más del 90% de los rodados que secuestraron, por un menú de infracciones bien variado. Estacionar en lugares indebidos, como las veredas del microcentro, y circular con escapes adulterados encabezan la lista de las irregularidades más frecuentes. Pero también detectaron un número grande de conductores y acompañantes que no llevaban el casco puesto y que tampoco tenían la documentación en regla.

“También hemos puesto en vigencia lo que establece el artículo 163 del Código Municipal de Faltas, que dice que no pueden ir menores de 10 años a bordo y que no pueden circular más de dos personas por rodado. Eso era algo que antes en los operativos no se tenía en cuenta”, aseguró Daniel Bravo, quien está al frente del nuevo cuerpo de tránsito de la Comuna.

El funcionario remarcó que cuando su gestión tomó el mando, se toparon con una gran “acefalía” en los controles. “A los transportes de sustancias alimenticias no se les hacían inspecciones y había gente que no tenía la habilitación desde hace cinco o seis años. Lo mismo pasaba en el caso de los remises y autos particulares, que tenían las licencias vencidas y hace mucho que no las renovaban”, agregó.

Asimismo, los motociclistas no fueron los únicos que cometieron infracciones. En los coches, lo que más detectaron fue la falta del uso del cinturón de seguridad, tanto en conductores como en quienes ocupan el resto de los asientos. Además, notaron que hay un gran desconocimiento sobre las normas viales. “Solo dos de cada diez personas ponen la luz de giro o las balizas para anunciar una maniobra”, ejemplificó. Entre todos los tipos de vehículos, realizaron 1.817 multas digitales y labraron 178 actas por positivos en los test de alcoholemia.

Fiestas sin lamentos: Para ambas fuerzas policiales, una de las grandes satisfacciones de los últimos operativos fue que las fiestas del 25 de diciembre y el 1º de enero transcurrieron sin accidentes fatales en la ciudad.

Sin embargo, Bravo aclaró que “de a poco” empiezan a advertir signos positivos en el comportamiento de los villamercedinos al volante. “Al principio había un poco de reticencia a los controles, pero ahora hay muchos que acatan con tranquilidad y respeto. Y hay muchas personas que cumplen con las normas, que tienen su patente, carnet y seguro al día”, aseguró.

El hombre a cargo del tránsito en el Municipio dijo también que el gran logro de la gestión que comenzó en diciembre es haber “recuperado los espacios públicos”, en alusión a los focos problemáticos que reunían a muchos jóvenes en motos con escapes libres, como la plaza de la Salud y la San Martín.

Para lograrlo se volvió clave una nueva modalidad de inspección que entablaron junto a la Policía de la Provincia: los controles móviles. En vez de estar quietos en una esquina, los efectivos de la División de Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) avanzan por las calles, mientras los agentes municipales los siguen en sus camionetas para labrar las actas ante alguna eventual falta.

Pero lo que es una solución, cada fin de semana agranda otro dilema. Los depósitos vehiculares están atiborrados de ejemplares que quedan abandonados por sus dueños, que casi siempre prefieren no pagar las multas para retirarlas. El funcionario dijo que han tenido que ingeniárselas para acomodar los rodados y que están a la espera del vencimiento del plazo que establece la ordenanza para poder realizar la compactación de una parte de los vehículos almacenados.