Anticipan fuerte sanción para el local que violó una clausura municipal

La comuna cerró “Española Way” la semana pasada, tras detectar múltiples irregularidades. En el Juzgado de Faltas advirtieron que es una acción “muy grave”.

A pesar de que el viernes fue clausurado por la Municipalidad de San Luis, luego de que el Cuerpo Único de Inspectores detectara múltiples irregularidades, el restaurante “Española Way”, ubicado en Pedernera y Caseros, no respetó la medida y el sábado reabrió sus puertas. Esto provocó que el juez Alejandro Ferrari anunciara que “la situación de este comercio es muy grave, no solo porque no cumple con las normas propias de esta actividad, sino que además no respetó la clausura. Esto sin dudas va a ser un agravante a la hora de aplicarle una nueva sanción”.

Además, señaló que “esta ya es la tercera clausura que se le aplica y la última que le dictamos el lunes pasado (que se efectivizó el viernes) fue por faltas graves respecto a las normas bromatológicas. Pero muy por el contrario, los titulares de este comercio en vez de querer subsanar estas cuestiones han persistido con su actividad y han burlado la clausura que se le impuso”.

Cinco mil, es el número aproximado de locales que comercializan alimentos elaborados en toda la ciudad de San Luis, según lo que informó la Subsecretaría de Control Ambiental del Municipio.

Los inspectores habían constatado en la cocina de ese local irregularidades tales como excrementos de roedores, cucarachas, alimentos sin rotular, además de que estaban mezclados los crudos con los cocinados; tachos de basura abiertos al costado de la mesada donde se elaboran las comidas, productos de limpieza mezclados y la falta del certificado de desinfección. Tampoco tenían exhibido el plan de evacuación, ni la señalización de las salidas de emergencia.

Si bien el titular del Juzgado de Faltas no quiso adelantar las nuevas penas adoptadas luego de conocerse la actitud de los dueños del local nocturno, sí comentó que “la sanción final todavía no la hemos decidido porque ahora me entero que si bien la parte del frente estaba con la faja de clausura, según las nuevas actas que presentó el CUI de la Municipalidad, el sábado abrieron y trabajaron por una puerta lateral. Esto obligará a que tomemos nuevas medidas por parte de este Juzgado”, insistió Ferrari.

La subsecretaria de Control Ambiental del Municipio Eliana Giorda confirmó que “el sábado nos avisaron que en ese lugar estaban vendiendo entradas para un evento bailable, después recibimos numerosos reclamos al número 147 donde los vecinos y la gente que pasaba por el lugar nos informaba que estaba funcionando. A raíz de esto los inspectores fueron hasta el lugar y confeccionaron una nueva acta donde se constató que habían violado la faja de clausura y se la elevó al Juzgado de Faltas”. La funcionaria coincidió con Ferrari en que “obviamente esto va elevando la gravedad de las sanciones que seguramente les aplicará el juez”.

Aunque los responsables de la firma ayer se presentaron en el edificio del Juzgado de Faltas para hacer su descargo, Ferrari adelantó que “la clausura del local continúa y hace minutos hemos tomado nuevas medidas para ellos y para el otro local bailable: ‘Malú’, que fuera clausurado por diez días el pasado jueves”. Sobre este otro comercio señaló que “si bien ese día se habían negado a la clausura, los inspectores pudieron concretarla y hasta ahora no entraron nuevas actas de inspección que informen que hayan violado la medida”.

También detalló que las faltas eran graves ya que el día que se realizó la inspección no contaba con ningún tipo de documentación, como la libreta sanitaria de los empleados, los certificados de desinfección, los seguros médicos, de salud, ni de responsabilidad civil.

La situación de este comercio es muy grave, sin dudas va a ser un agravante a la hora de aplicarle una sanción”, afirmó el juez de faltas, Alejandro Ferrari.

Giorda recordó que los responsables de “Española Way” “se negaron a la clausura el viernes a tal punto que se quedaron adentro del local y no querían salir. Eso nos obligaba a tener que entrar con la autorización de un juez del fuero penal, pero eso tramita por otra jurisdicción que no le corresponde a la Municipalidad”. Además, dijo que “hasta el día de hoy (ayer) nunca subsanaron las irregularidades que detectamos, ni las acreditaron frente al Juzgado de Faltas, ni pidieron levantar la clausura”.

Siguen las inspecciones

La Subsecretaría de Control Ambiental hace un mes que realiza controles en los locales comerciales y de esparcimiento “donde más gente se concentra como el shopping y la avenida Illia”, destacó la titular del área Eliana Giorda; aunque también dijo que visitaron los barrios en donde los ciudadanos habían realizado denuncias.

“La idea es que de a poco podamos llegar con las inspecciones de rutina a todos los comercios de productos alimenticios que están habilitados por el Municipio. Pero como ya hemos explicado cuando asumimos, detectamos que Bromatología no tenía movilidad y ahora hemos pedido un móvil para hacer más eficiente el control”, señaló. Además, destacó que “solamente contamos con dos equipos para realizar esta tarea y no es suficiente”.

Sobre el laboratorio de Bromatología que la Municipalidad tenía en la calle Europa, señaló que “cuando llegamos estaba cerrado, pero ya se ha reincorporado el director que era un empleado de carrera del Municipio que le habían hecho un pase a otra dependencia. Y ahora estamos haciendo un relevamiento para saber qué necesitamos para hacer los análisis de alimentos y del agua envasada”.

Sobre los controles del agua en botellones, dijo que lo realizan en las instalaciones de SerBa, pero en relación al control de los alimentos explicó que “recurrimos a laboratorios privados porque no tenemos los elementos para hacer los análisis”.

En cambio, destacó que “en el caso de la carne decomisada la semana pasada pudimos hacerlo con el laboratorio del Ministerio de Producción”.