Tailandia: un soldado mató a 17 personas en un shopping y publicó fotos del ataque en sus redes

Al menos diecisiete personas murieron y un número indeterminado resultaron heridas este sábado cuando un soldado disparó de manera indiscriminada en un shopping de la ciudad de Nakhon Ratchasima, en el este de Tailandia, según informó la Policía.

El sospechoso, identificado como Jakrapanth Thomma, se encuentra aún en el lugar, donde varias personas permanecen atrapadas, y, según medios locales, mantiene como rehén a más de una decena de personas.

El asaltante publicó en su perfil de Facebook, que más tarde fue borrado, fotografías y comentarios sobre el asalto.

El militar robó un vehículo de su base para desplazarse al centro de la ciudad, donde primero abrió fuego con un rifle de asalto contra un militar superior y otros compañeros, para después entrar en el shopping y seguir disparando de manera indiscriminada contra varias personas, informa el canal de noticias Thairath.

También se registró una explosión y un incendio, aunque no está claro si el suceso tiene directa vinculación con el ataque.

Equipos de asalto del Ejército rodea el lugar y las autoridades cortaron calles y establecieron un perímetro de seguridad de 2 kilómetros alrededor del recinto para tratar de capturar al asaltante.

La Policía ha evitado pronunciarse sobre el posible motivo del crimen, aunque el asaltante publicó varios mensajes políticos y de venganza contra el cuerpo castrense en las redes sociales.

Tailandia es uno de los países del mundo con mayor número de armas, con más de 10 millones entre legales e ilegales y una media de unas 15 por cada cien personas, según la organización Gun Policy, aunque los tiroteos o los asaltos con armas de fuego no son habituales.

Nakhon Ratchasima shooting, what we know (UPDATE 2)

– 32 yr old soldier killed his CO, his wife at army camp, then raided the battalion armory

– then went to Terminal 21 mall

– at least 12 killed in total

– shooter is holding “at least 10 hostages”

What we don’t know: a motive

— Saksith Saiyasombut (@SaksithCNA) February 8, 2020