CFK sobre su gesto a Macri en la asunción: “Me salió esa cara, no me gusta fingir”

La vicepresidenta contó que en la ceremonia de asunción del presidente Alberto Fernández, el pasado 10 de diciembre, “por un instante” había pensado en no darle la mano al entonces saliente mandatario Mauricio Macri cuando este se la extendió, pero que, finalmente, para evitar lo que se diría luego, optó por dársela y le salió “esa cara” porque “no” es “hipócrita” ni le gusta “fingir”.

“Quiero contar la historia verdadera: me salió esa cara y voy a explicar por qué. Cuando él me extendió la mano, por un instante pensé en no dársela, en segundos pensé ‘¿se la doy?’, ‘¿no se la doy’; la verdad que no se la quería dar porque no soy hipócrita”, reveló la Vicepresidencia en un segmento de su exposición, en el marco de la presentación de su libro en la 29ª Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba.

La alusión a este episodio surgió cuando hizo referencia, en un momento de su exposición, a “los ríos de tinta” y “millones de fotografías” que los medios periodísticos le habían dedicado al gesto que ella exhibió en el momento de su saludo con Mauricio Macri, en el marco de la ceremonia de asunción, en el Congreso de la Nación, el pasado 10 de diciembre.

“Después de todo lo que había hecho contra mí y mi familia, me parecía casi un gesto de hipocresía”, dijo Cristina Kirchner sobre el momento en el que ambos estuvieron cara a cara y el ahora ex presidente Mauricio Macri le extendió la mano para saludarla.

“Yo no soy de las personas que, si no te quiero, te hago una sonrisita; no te digo nada, pero no me gusta fingir. Mis sentimientos son mis sentimientos y me respeto a mí misma”, aseveró.

En ese contexto, entonces, dijo que, mientras se debatía internamente si responderle o no extendiéndole la mano a su saludo, “la cara” se le había ido “transformando” y “ese es el resultado de la cara” sobre el que la prensa había puesto la mira el día de la asunción de Alberto Fernández.