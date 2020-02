Villa Mercedes: una niña necesita un dipositivo de 12.500 dólares para recuperar la audición

Es el caso de Andrea que nació con hipoacusia bilateral profunda congénita y hace dos meses no puede oír porque el procesador dejó de funcionar. La madre inició hace un año el trámite en el ministerio de Salud y ahora apela a la solidaridad de la comunidad.

Andrea Acosta tiene 13 años y es sorda de nacimiento, pero gracias a un implante coclear realizado en Buenos Aires, puede escuchar por un oído desde los 2 años.

Es por ello que pudo mantener una vida normal hasta hace dos meses cuando el aparato externo se rompió. Hoy, su madre, Romina Chavero, comenzó una campaña para reunir fondos y costear el dispositivo valuado en unos 12.500 dólares.

A través de las redes sociales dio a conocer el caso y explicó que desde hace un año comenzó el trámite en el Gobierno provincial para poder reemplazar el aparato ya que comenzó a presentar fallas.

Hizo todos los trámites que le indicaron. Desde acreditar que el procesador ya no servía hasta informes médicos.

A fines de enero fue al Hospital Juan Domingo Perón de Villa Mercedes pero la respuesta no fue alentadora. “Me dijeron que lo presentado no correspondía a esa área y fue rechazado”, señaló.

Deambuló por diferentes oficinas dependientes del ministerio de Salud, como las áreas Acción Social del Policlínico y Capacidades Diferentes.

“En una oportunidad me dirijo al Hogar Escuela donde está ubicada el área Familias Solidarias y me dijeron que no me podían recibir el expediente porque el jefe estaba de vacaciones”, manifestó.

Luego de seguir su trajín por la Municipalidad y visitar diferentes edificios llegó a una conclusión: “Estoy dando vueltas en círculo y no me dicen nada”.

La vida útil del dispositivo tecnológico es generalmente de 5 años pero en el caso de Andrea se extendió a más de 10. Hace dos meses de dejó de funcionar definitivamente.

Chavero es madre de tres hijos (de un nene de tres años y de una joven de 20) y se dedica a la venta de ropa.

Según contó, pudo acceder a la primera operación gracias a la obra social del marido. Hace un año el hombre falleció y hoy no tiene mutual.

“La nena necesita el aparato de manera urgente. En la actualidad está totalmente aislada y en pocas semanas comienza nuevamente el colegio y no podrá hacerlo”, agregó. La niña mantiene además un tratamiento psicológico por la muerte del padre.

“Simplemente queremos una solución. Pido algo necesario para salud de mi hija. No sé qué hacer, no sé dónde ir, estoy desesperada”, finalizó.