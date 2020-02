Concarán| mataron a un perro de un disparo; “El dueño del animal aseguró que un vecino le pegó el tiro”

El dueño del animal aseguró que un vecino le pegó el tiro porque seguía a su mascota, que estaba en celo. Denunciaron al presunto autor en la Tercera Circunscripción Judicial.

Una familia de Concarán sufrió la pérdida de su mascota, Bumbo, en un lamentable hecho de violencia. De acuerdo a lo que consta en una denuncia presentada en la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, un vecino del kilómetro 898 de la autopista 55, hirió letalmente de un disparo al perro de Héctor Francisco Seoane, que vive en los alrededores de la localidad. El fiscal subrogante, Gabriel Macías, remitió la presentación al Juzgado de Instrucción Penal, con pedido de pruebas para su investigación.

“Hace un año me mató una perrita con una escopeta, ahora lo hizo con Bumbo. Todo se originó porque la perra de mi vecino está en celo y Bumbo se metió en su propiedad; la mañana del 5 de febrero la perra andaba cerca de casa y yo la corrí porque sabía su situación. A las 14:20 aproximadamente, mi esposa sintió un disparo del tipo de una carabina y se acercó el perro que tenía la boca ensangrentada”, explicó Seoane.

La Ley 14.346 considera un “acto de crueldad” el hecho de matar a un animal por perversidad.

Señaló que, por el susto, Bumbo se escondió debajo de una alcantarilla que se ubica en la ruta, de donde no lo podían sacar. Cuando lo asistieron en la veterinaria el panorama fue el más cruel, la herida de bala fue contundente, poseía orificio de entrada y salida, había dañado sus órganos.

“Falleció a las 23:38 en la veterinaria. Yo amo a los animales, solía tener 16 perros, yo los rescato y luego los doy en adopción, fue muy fuerte para mí. Mi vecino me tendría que haber dicho que su perra estaba en celo y que tuviese más cuidado con mi mascota, no venir de esa forma; no podemos mirar para otro lado ante esta situación. ¿Qué pasaba si al disparar, justo iba alguien en bici, o cruzaba gente por la ruta?”, manifestó.

Christian Casas Cassataro es un abogado animalista de Villa Dolores, Córdoba. Mientras chequeaba las redes sociales vio una publicación en la que Seoane denunció públicamente el hecho, e inmediatamente se puso en contacto para verificar la lamentable acción. El letrado lo asistió en su desesperación y viralizó el caso en su página de Facebook.

“Me comuniqué con la Fiscalía y la Policía para confirmar lo que ocurrió y después lo compartí en mis redes, como hago con cada caso de maltrato. Lamentablemente sigue ocurriendo este tipo de situaciones donde los animales cruzan propiedades y los matan a balazos o mazazos, se han registrado incluso hechos donde sufren machetazos en el lomo y en la cabeza solo porque le comieron un poco de asado a sus dueños, por ejemplo”, sostuvo.

Seoane subrayó que busca que su denuncia no quede en la nada para que se instale un antecedente del maltrato y se eviten consecuencias más graves.

“El mensaje que quiero dar es que las armas las porta el diablo y siempre hay un inconsciente que las descarga. No se trata de matar por matar, esto se convierte en una jungla, quiero una sociedad donde se viva tranquilo y no se puede”, aseguró.

La presidenta de la fundación Arka Refugio, Griselda Cabral, lamentó la muerte de Bumbo y remarcó que los animales están sueltos ante “la crueldad de los seres humanos”. Coincidió con Casas Cassataro por las constantes advertencias de casos de crueldad y aseguró que la mayoría no son denunciados.

“Matan a los animales como si fueran nada, no los consideran seres vivos con derechos, los consideran basura, les disparan o los apuñalan. Si bien no contamos con una estadística que certifique la cantidad de casos, la realidad es que hay varios”, afirmó.

Por ahora la familia damnificada espera novedades sobre el hecho.

“No había perro más bueno que Bumbo, no molestaba a nadie, pero tuvo la mala suerte de ir a ver a la perrita que estaba en celo. La manera en la que sufrió fue una verdadera locura”, dijo Seoane.