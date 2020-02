Investigan si la mujer desaparecida en Córdoba fue captada por una secta

Mariela Natali tiene 49 años y la vieron por última vez en la zona de Capilla del Monte, en donde se alojaba en la casa de familiares. No descarta que la hayan secuestrado.

Mientras la Justicia y la Policía continúan buscando a la mujer santafesina que desapareció hace nueve días en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, allegados a Mariela Natali no descartan que pueda haber sido secuestrada o captada por una secta religiosa.

La mujer de 49 años fue vista por última vez el martes de la semana pasada al mediodía, en la zona de Capilla del Monte, en donde se alojaba en la casa de familiares.

“La verdad que no somos del lugar y estamos conociendo eso. Nos comentaron que esto puede suceder pero no descartamos ninguna hipótesis. Algo tiene que haber pasado porque se está rastrillando bien la zona y no hay rastros y no aparece ella ni su mochila ni su celular”, dijo a Cadena 3 Carmen de Capello, una amiga de la mujer.

Natali había llegado desde la localidad santafecina de San Lorenzo para cuidar la vivienda de un familiar en Capilla del Monte.

Según se informó, las cámaras de la zona registraron cuando la mujer se dirigía hacia el barrio de La Toma pero no registraron su regreso.

También una pareja que estaba cerca del río habría visto a la mujer que se zambullía en una de las ollas del río del lugar, pero no volvieron a verla.

La última vez que fue vista vestía una musculosa negra, pantalón capri negro, zapatillas negras y llevaba una mochila del mismo color.

Según informó la Policía a la prensa local, es de tez blanca, de pelo largo color negro y lacio, ojos de color marrón, mide 1,76 metros y pesa unos 70 kilos.

La Policía actualmente se encuentra realizando rastrillajes en la zona con drones, perros y helicópteros.