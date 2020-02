Ataque homofóbico: dos jóvenes fueron golpeados y cortados

Los agredieron mientras comían en un local de comidas rápidas. “Nos gritaron ‘put… de mier…’ y nos tiraron la gaseosa en la cara”, denunciaron.

Dos jóvenes fueron víctimas de un ataque homofóbico en un local de comidas rápidas ubicado en Córdoba y Medrano, en Palermo. Sin ningún motivo, un hombre empezó a insultarlos y luego los golpeó brutalmente.

El lunes por la mañana, Marcos Zalazar, de 26 años, y Franco de Bernardo, de 24, fueron a desayunar. “Estábamos por comer lo que habíamos comprado y de repente un joven de unos 30 años nos empezó a insultar. Nos gritaba ‘put… de mierd… muertos de hambre, no tienen ni para comer’ y nos tiró la gaseosa en la cara. Ahí intervino la seguridad del lugar, y nos fuimos a sentar en una mesa retirada. Lejos de donde estaba este persona”, relataron ambos en una entrevista con Todo Noticias.

“Pensamos que todo había terminado ahí, pero de repente el flaco se acercó con algo entre la manos y empezó a pegarme. Me hizo cortes en la cara y tuvieron que darme tres puntos”, contó Marcos.

Su amigo, que intentó defenderlo, también fue agredido. “Al ver lo que lo que le había hecho a Marcos, yo reaccioné y ahí empezó a pegarme a mí”, relató Franco.

Los jóvenes, que terminaron con graves heridas en el cuerpo y rostro, ya hicieron la denuncia y piden colaboración a quienes estuvieron en el local para aportar su testimonio a la causa.

Asimismo, hicieron hincapié en que hechos como estos no pueden seguir ocurriendo. “Queremos dejar el mensaje de que no haya más violencia. Así como nos pasó hoy a nosotros le puede pasar a cualquiera. Basta de naturalizar estos ataques. Si les pasa algo así no lo duden, denuncien”, concluyeron.