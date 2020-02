Encontraron una extraña huella circular en El Volcán que podría ser de un OVNI

Uno de los integrantes de Café Ufológico Volcán, registró imágenes en una zona en la que habría aterrizado. Especificó que comparó las imágenes de Google Maps y habría sido entre septiembre de 2018 y agosto de 2019.

“Estaba buscando en Google Maps un lugar tranquilo para visitar, sin contaminación lumínica y silenciosa, cuando encontré esa huella anular, que posiblemente es de un OVNI. Me puse a comparar con el año anterior y no estaba. Habría aterrizado entre septiembre de 2018 y agosto de 2019”, dijo Sergio Cossa, uno de los miembros del Café Ufológico Volcán, que este lunes publicó en el perfil de YouTube un video con el detallado recorrido en la zona.

Cossa explicó que el círculo mide alrededor de 13 metros y está ubicado a pocos metros del ingreso al seminario San Miguel Arcángel. “Hay una placita de juegos y al frente una tranquera, para ir a una cantera que está a 800 metros. Siempre salimos a hacer avistamientos, no son aviones ni satélites, ni estrellas fugaces. Cuando la v me pregunté qué es. Fui a buscarla y no fue fácil llegar porque el pasto llega a la cintura. Pasé por el lado y no la vi. Me subí a un cerro y alcancé a verla, estaba tapada”, contó.



El Ufólogo dijo que habitualmente lo que hacen los investigadores es “medir la radiación, observar cómo está la tierra o analizar por qué esta quemada. Cuando las huellas tienen pocos meses o días es más fácil. De acuerdo a las sustancias ellos comprueban comportamientos que no son normales. En este caso me comuniqué con gente de Buenos Aires y de Capilla del Monte. Ojalá que quieran venir a investigar”, aseguró y agregó que las imágenes que se pueden tomar con la cámara no tienen la misma magnitud que las que se pueden al pisar la zona.

“En ese círculo grande no creció absolutamente nada. Al principio nos planteamos que pudo haberlo hecho el hombre, pero no se justifica que esté en ese sitio y que esté marcado con tanta precisión, tan plano. Esa parte no está quemada, porque no hubo incendios”, concluyó.

El recorrido de Sergio Cossa por la zona