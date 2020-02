La Policía ya secuestró unas 350 motos con escapes libres

En las noches de varias localidades puntanas todavía es común escuchar los ruidosos escapes libres. Sin embargo, para que los ciudadanos tengan un descanso reparador, la Policía de la Provincia —hace más de un mes— realiza operativos para impedir esta falta. Hasta el momento secuestró unas 350 motos en todo el territorio puntano. Asimismo, controla la documentación de los rodados.

El subjefe de la Policía, Claudio Latini, comentó que no solo se fijan en que no utilicen los escapes libres, sino que además verifican que las motocicletas estén en óptimas condiciones para circular por la vía pública. Precisó que, primero, se les solicita a los conductores el carnet para saber si están autorizados a manejar dicho vehículo, ya que existen licencias que los habilitan solo para usar motos de 110 centímetros cúbicos y no de mayor cilindrada.

Lo segundo que constatan es la tarjeta de identificación, que establece que la documentación corresponda con el ciclomotor. En este caso, se chequea el chasis y el número del motor. También que lleven el casco de seguridad puesto y prendido, y tengan el seguro al día. Sobre este último punto, Latini afirmó que por lo general incurren en esa falta.

También corroboran que cuenten con los pedalines tanto para el conductor como para el acompañante; las luces reglamentarias, que son: altas, bajas (color ámbar o blanca), de posición (roja), de giro (ámbar) y freno (rojo), y que tengan los espejos.

El comisario general detalló que solo en Villa Mercedes secuestraron 160 motos. Además, precisó que en la Intendencia rige una norma que autoriza el decomiso y destrucción de los caños de escapes adulterados una vez que son secuestrados. En San Luis se guían por la Ordenanza 2555/94 de ruidos molestos. Señaló que para que el rodado suene fuerte le sacan la sordina, una pieza que sirve para disminuir la intensidad de los sonidos.

“Con este artículo procedemos a la confiscación. Los rodados tienen que llevar el escape original de fábrica. En caso de cambiarlo, debe ser de iguales características que el anterior. No pueden colocarle uno de competición para que haga más estampida”, comentó el subjefe de la fuerza.

Los controles se realizan en diferentes horarios en San Luis, Juana Koslay y la ciudad de La Punta. Latini manifestó que las zonas más afectadas por esta infracción son la Primera, Segunda y Tercera Rotonda, y los barrios Jardín San Luis y El Hornero. “Los mismos vecinos se ofuscan al no poder descansar y nos alertan sobre esta situación. Nosotros, luego, vamos al lugar. Por lo general son jóvenes que circulan en motos de baja cilindrada. Ellos mismos las modifican para hacer más espamento”, expresó.

Para llevar adelante estos operativos, que se harán durante todo el año, intervienen las áreas de Tránsito, Policía Caminera, el Grupo de Acción Motorizada (GAM) y la División de Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM).