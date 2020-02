Denuncia que contrató a una trabajadora sexual y ella le robó: no puede volver a su casa

Dos amigos de Corrientes aseguran que la mujer escapó con todo su dinero y ahora no tienen cómo regresar a su provincia.

Dos jóvenes oriundos de Paso de los Libres, una ciudad correntina, dicen estar desesperados y que no tienen cómo regresar a su provincia. De hecho, aseguran que están durmiendo en la Terminal de Ómnibus desde hace una semana.

Según denunciaron a El Show del Lagarto, uno de ellos decidió contratar a una trabajadora sexual a la que se cruzó caminando por la calle. La llevaron hacia el hotel donde se hospedaban y el otro joven se fue del lugar, para dejar a su amigo solo con la mujer.

Sin embargo todo terminó mal. El denunciante dijo que cuando regresó, su amigo estaba tendido en la cama y no reaccionaba. La trabajadora sexual no estaba en el lugar y aseguran que les robó todo su dinero.

Los jóvenes contaron que vinieron a Córdoba para pasar unos días y trajeron distintas mercaderías como gorras, ojotas y otros productos para vender. Según dijeron lograron juntar 140.000 pesos y ya tenían los pasajes para regresar a Corrientes.

“Cuando volví mi amigo no reaccionaba. Lo hablaba, lo movía y no reaccionaba. Estaba dormido y sin la plata”, relató uno de ellos. Además, aseguró que el hotel les brindó los videos de las cámaras de seguridad e hicieron la denuncia, pero que las autoridades aún no lograron hallar a la presunta ladrona.

El joven sospecha que la mujer drogó a su amigo, ya que cuando llegaron al hotel “pidió algo para tomar” y él les consiguió las bebidas, pero que luego ella preparó los tragos cuando se quedaron solos en la habitación.

Aunque tenían los pasajes para regresar a su casa, los denunciantes se quedaron en Córdoba para seguir con su denuncia. “Nos devolvieron una parte de la plata de los boletos, pero los dos somos fumadores y entre la comida y los cigarrillos ya nos quedamos sin plata y sólo nos alcanzó para pagar una noche de alojamiento”, relató y dijo que su amigo estaba mareado cuando despertó y no sabía lo que había ocurrido.

“No sabemos qué hacer, estamos desesperados” agregó y pidió ayuda.