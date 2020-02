San Luis: Por un error de lectura, le llegaron $15 mil de gas; tiene que pagar y después puede reclamar

El ex funcionario de la Municipalidad de San Luis, José Pereira, contó este viernes que, por un error en la lectura del medidor, le llegó una factura de gas natural de $15 mil pesos y cuando fue a reclamar le dijeron que primero debía abonar la boleta.

Pereira relató que, en general pagaba entre dos mil y tres mil pesos por el gas provisto por Energía San Luis Sapem (que brinda el servicio en la zona del pasaje San Juan donde vive el damnificado), por lo que el monto, en épocas de utilización solo de la cocina y el calefón, le pareció demasiado alto. Al constatar en el medidor, se dio cuenta de la confusión.

“La lectura anterior, donde terminó la factura del mes pasado, era de 53807. La actual dice 55877, y ahí salta que el consumo de gas sería 2.070 cm3. Me voy al medidor y veo que tiene 53.901; ahí me di cuenta del error”, detalló el ex secretario de Seguridad Ciudadana de la gestión de Enrique Ponce.

Cuando se comunicó con la empresa para dar a conocer la equivocación, le dijeron que haga el reclamo formal, pero primero debe abonar la factura. “No la voy a pagar, voy a ir y les voy a exigir que vengan. Voy a actuar con un escribano público. Esta factura no se puede pagar”, sentenció.

Con la lectura errónea, la próxima factura llegaría en un monto similar o superior.