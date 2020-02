Historias de San Luis | 24 de febrero: Adolfo volvé

El año 1985 fue un año complejo para el poder que ejercían los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá. El gobernador era Adolfo. Existía una interna feroz en el Partido Justicialista.

Uno de los títulos que teníamos en ese entonces era la disconformidad de los empleados públicos, que no habían cobrado los sueldos de enero en término y avanzaban los primeros días de febrero.

Como siempre, la contestación fue echarle la culpa al gobierno nacional argumentando que no había girado los fondos.

Legisladores radicales se preocuparon por demostrar públicamente lo contrario, y se instaló la sospecha que ese dinero de la coparticipación federal, fue colocado a plazo fijo en el entonces Banco de la Provincia de San Luis por los gobernantes de turno para quedarse con los intereses.

Se trató de un año convulsionado, con historias que iremos recordando, muchas de las cuales han desaparecido de algunos archivos.

También la gente observaba el enriquecimiento vertiginoso del patrimonio de la familia gobernante y de un círculo de allegados. Todos hacían ostentación de sus riquezas desde que llegaron al poder en 1983.

Lo más grave para los hermanos Rodríguez Saá fue la derrota que sufrieron en las elecciones legislativas de 1985. Ganaron los radicales. Fue una época de escándalos institucionales notables. Y también de hechos de violencia.

El gobernador, Adolfo, se recluyó, no aparecía, no lo veían, no iba a la Casa de Gobierno.

Hasta que el 22 de febrero de 1986, el entonces senador nacional Alberto Rodríguez Saá hizo declaraciones periodísticas anticipando que “El Adolfo está pensando en renunciar”.

Se encargó entonces de organizar una movilización con el eslogan: “Adolfo Volvé”. Esa frase cubrió casi todas las paredes de la ciudad y el asfalto de las calles.

En algunos lugares, los opositores a Adolfo le agregaron el prefijo “de” y se leía: Adolfo (de) Volvé.

La movilización se concretó el 24 de febrero frente a la Casa de Gobierno, que funcionaba en la calle 9 de Julio frente a la Plaza Independencia.

Adolfo pronunció un discurso que varió entre la victimización, la historia, y el ataque a los opositores y a la prensa, demostrando total intolerancia con los que piensan distinto.

Por supuesto que la fecha de esta movilización no fue elegida al azar, ya que el 24 de febrero, pero de 1946, Juan Domingo Perón comenzaba su primer gobierno como Presidente electo de la República Argentina.

Este aniversario fue poco recordado este año en San Luis.

Y ya que estamos recordando, un 24 de febrero falleció el dirigente peronista puntano Alfredo Enrique “El Negro” Morel. Fue un hombre que tuvo notable participación política en los gobiernos de Elías Adre y de los hermanos Rodríguez Saá. Dueño de un mítico negocio llamado “La Cueva del Repuesto Automotor” ubicado en calle Colón. Arisco para los micrófonos, pero tuve la oportunidad de realizarle algunos reportajes.

Estuvo detenido durante la dictadura militar.

Tampoco se recordó mucho en San Luis el cumpleaños de Néstor Kirchner el 25 de febrero, salvo por algunos militantes por las redes sociales.

Y un 25 de febrero de 1778 no olvidemos que nació José de San Martín.

Febrero es un mes importante para San Luis. Recordábamos en columnas anteriores la importancia del 26 de febrero, ya que hace doscientos años se declaró la autonomía provincial, que no es una fecha cualquiera y tiene una enorme trascendencia.

Por Nino Romero