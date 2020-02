Villa Mercedes: Robótica arrancó en la UPrO con sus primeros treinta estudiantes

Los ingresantes recibieron la visita de Joan Cwaik, un joven empresario que se destaca en el rubro.

La Universidad Provincial de Oficios (UPrO) “Eva Perón” estrenó una de las carreras más esperadas del año: Robótica Avanzada. Los 30 primeros alumnos que cursarán la tecnicatura comenzaron las clases y recibieron la visita de un especialista en la temática: Joan Cwaik. El joven empresario y docente disertó sobre el rol de la herramienta tecnológica y la Inteligencia Artificial en Argentina.

Después de que casi cien postulantes pasaran por la instancia eliminatoria que terminó el viernes, solo un reducido grupo aprobó el ingreso con honores. Joaquín Surroca, rector de la casa de estudios, señaló que “para ingresar necesitaban aprobar con 6 y los que quedaron seleccionados tuvieron promedios de 9 y 9,55. Sin duda, son jóvenes que tienen muchas ganas de involucrarse”, dijo en la conferencia de prensa realizada ayer, en la que presentaron formalmente la propuesta académica.

El directivo añadió que hicieron “una gran inversión” para poner en marcha la tecnicatura. “Fueron alrededor de 3 millones de pesos. La mitad se ocupó para adquirir computadoras de última generación. Cada estudiante va a tener la suya y les servirá para cursar los dos años”, dijo.

Al finalizar de cada cuatrimestre (son cuatro), los alumnos tendrán la oportunidad de diseñar y armar un robot. “Las expectativas en relación a lo que vamos a aprender son muchas. La universidad tiene muy buenos profesores y creo que va a ser un gran comienzo. En mi caso, estudio Electromecánica y me anoté porque me va a servir muchísimo. Tengo entendido que no hay una carrera similar en el país”, dijo Agustín Bernabeu, uno de los inscriptos.

Para Claudio Zanon, otro de los ingresantes, “esta oportunidad es una ventana al futuro y hay que aprovecharla. La industria va a trabajar con base en esta nueva modalidad y hay que empezar a pensar en ello”, consideró.

Mauricio Gómez, uno de los profesionales que forma parte del plantel docente destacó: “La FICA (Facultad de Ingeniería y Ciencias Económicas) firmó un convenio con la UPrO y dará los tres primeros bloques que abarcarán desde electrónica hasta cómo operar robots industriales”.

Los futuros técnicos pudieron compartir dudas y experiencias con Cwaik, quien les mostró el panorama local y nacional, y cómo las empresas e industrias se involucran en la temática.

“Estoy muy contento de que se genere esta oferta académica, vengo trabajando en este campo hace siete años, especialmente en la robótica doméstica, y cómo se busca la inserción comercial en todos los sectores sociales. Lo cierto es que Argentina no tiene nada que envidiarle a otros países, aquí se trabaja muchísimo en el tema”, dijo el empresario de 29 años. Cwaik es el representante local del área de Marketing en Maytronics, la firma de origen israelí que desarrolla androides limpiadores de piscinas.

En su charla, que tuvo lugar en el teatro “Eva Perón”, les mostró “el amplio alcance de la robótica, y cómo se desarrolla en el campo industrial”. El conferencista resaltó la incorporación de la universidad de oficios y comentó: “Es una de las primeras en generar una oferta educativa tan específica. En el país hay muchas ingenierías que atraviesan la robótica, pero ninguna puntual”.