Todavía esperan saber cuál será el monto de la pena para un femicida

“Queremos perpetua. La incertidumbre nos da la sensación que puede quedar en nada”, dijo una hermana de la víctima.

El próximo 12 de marzo se cumplirá medio año de la declaración de responsabilidad penal de Nahir Nazareno Pérez, el joven que asesinó a golpes a su pareja, Carla Pereira, en La Toma. Pero la familia de la víctima aún espera saber en concreto cuántos años de encierro le corresponderán al femicida. Y es que el tribunal que lo juzgó no cuantificó la pena, dado que eso debe hacerlo una jueza de Familia y Menores, ya que cuando mató a su novia, Pérez tenía 17 años.

Igualmente, mientras se aguarda la definición, Pérez está en la Penitenciaría. Al cerrar su alegato en el juicio celebrado en septiembre pasado, el fiscal de Cámara 2, Fernando Rodríguez, había pedido que a Pérez le den 25 años de cárcel de cumplimiento efectivo. Pero la familia de Carla quiere que sean más. “Queremos que le den perpetua. Sería lo más lógico, con todo lo que pasó —le dijo ayer a El Diario Carolina Pereira, hermana de la víctima—. Recién en el juicio nos enteramos de los abusos sexuales que sufría Carla, es decir, que todo lo que ella vivió fue más grave todavía. El no saber cuántos años le van a dar nos da esa sensación de que puede quedar todo en la nada”.

En su alegato, Cándido Assat, el abogado que representa al hijo de Carla, pidió “una sanción ejemplificadora”, para que el niño no viva con el temor de saber que el asesino de su madre quedó libre, o que puede recuperar la libertad pronto. Ese miedo le manifestó el pequeño a su padre, contó Assat. Ahora, esta indefinición, esta incertidumbre sobre cuál va a ser el castigo concreto para Pérez, no les da tranquilidad ni reparación, ni a su sobrino ni a ellos, explicó Carolina.

En contacto con El Diario, el abogado que representa a la familia de Carla, Mario Aimale, indicó que aún no hay una definición sobre el monto de la pena “porque el defensor de Pérez —NdP: es Vicente Cuesta— presentó una recusación, que tramitó primero en la Cámara y que ahora está por elevarse al Superior Tribunal de Justicia (STJ)”.

El fundamento del planteo de la defensa es que la jueza Viviana Oste, que intervino previamente en el caso, al dictarle el procesamiento con prisión preventiva al femicida, ya tiene una idea formada sobre el caso, por lo que aspira a que la resolución no quede en manos de ella, resumió Aimale.

Consultado sobre cuáles son los tiempos, el letrado dijo que “son los normales en un proceso por ante un tribunal de alzada, como es en este caso el STJ. Va a llegar el expediente, le van a correr vista al procurador general (Fernando Estrada). Y después, cada ministro tiene un tiempo para dar su opinión”.

La encerró en la casa y la golpeó

La paliza que acabó con la vida de Carla ocurrió el domingo 25 de junio de 2017 en la casa en la que la joven y Pérez convivían junto al hijo de ella, que es fruto de su relación con otro hombre, de apellido Garro. Habían comenzado a vivir juntos un tiempo antes, según lo que los allegados contaron en el juicio. Se habían conocido años atrás en la panadería del papá de ella, donde Pérez trabajaba.

Aquella noche, Pérez agredió a Carla después de que Garro fue a la casa de la pareja a buscar el guardapolvos de su hijo, que se iba a quedar a dormir esa noche con él. Pérez le recriminó a la joven el haber hablado con su expareja, cerró la puerta principal con llave y, en medio de insultos, la inmovilizó y la golpeó en distintas partes del cuerpo, fundamentalmente en el rostro y la cabeza.

Carla pudo zafar, abrir la puerta y pedir ayuda a sus vecinos, quienes llamaron a sus parientes. Estos la llevaron al hospital de la localidad, donde la revisaron y le hicieron una placa. Según lo que declaró la médica Silvia Rivarola, que la atendió esa madrugada, ella no le dio el alta, solo le permitió ir a la comisaría a hacer la denuncia. Dijo que les explicó a los allegados cuáles son los signos de alerta y que les aclaró que ante cualquier síntoma que advirtieran la llevaran de inmediato al centro de salud.

La médica, además de las marcas por las heridas recientes, detectó otras, más antiguas. Y el médico forense Ricardo Torres, que luego realizó la autopsia, confirmó que la víctima presentaba lesiones anteriores, lo que dio la pauta de que esa no fue la única vez que Carla fue maltratada. Descubrió, además, signos violación.

La joven no regresó al hospital de La Toma la madrugada del 26. Se fue a dormir a la casa de su madre. Al día siguiente, con el paso de las horas, comenzaron a hacerse evidentes los efectos de la paliza: no podía hablar con claridad y se desvaneció. La trasladaron al Hospital San Luis, donde mediante estudios de mayor complejidad confirmaron la magnitud del daño cerebral. Murió dos días después.

Durante el debate oral, que se desarrolló en la Cámara del Crimen 2 de San Luis, dieron testimonio parientes y amistades de Carla. Algunos contaron que no habían advertido que Pérez ejercía violencia sobre la joven. Algunas amigas, las más confidentes, sí se enteraron por Carla de agresiones anteriores, pero refirieron que tras esos episodios, la muchacha lo perdonaba y volvía con él.

Nunca lo denunció e inclusive a su propia familia no le pudo confiar lo que pasaba. “La veía triste a mi hija, por eso le pregunté si Pérez la trataba mal”, explicó Pedro, el papá de Carla, quien narró en el juicio que cada vez que indagó a su hija, ella le negó ser maltratada por su pareja. Recién después de la última paliza “me dijo que no podía decirlo, porque él la tenía amenazada; le dijo que me iba a matar a mí”, relató el padre.