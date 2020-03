El intendente Tamayo abrió el año legislativo sin presentar el plan de gobierno

Hubo referencias a la herencia y algunos anuncios. Apuntó a los “medios opositores” y adelantó el lanzamiento de un Boleto Estudiantil Gratuito que no será universal.

En un discurso sin sorpresas, el intendente Sergio Tamayo abrió por primera vez las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante enunciando acciones que no alcanzan a tener entidad de un plan de gobierno. Ni en el mensaje de asunción ni hoy, definió o delineó el rumbo de la ciudad.

Apenas pasaron las 11, ingresó al Concejo Deliberante para cumplir con el precepto que le ordena inaugurar el año legislativo. En el palco de autoridades eran notables las ausencias de las autoridades de los tres poderes del Estado provincial y de sus antecesores.

Al comienzo de su discurso, dijo que se encontraron con una “abrumante” deuda de casi $300 millones heredada de su antecesor, Enrique Ponce.

La cifra se componía por cheques pendientes en $50.116,69; órdenes de pago a proveedores de $162.057.279,84; Transpuntano en $126.763.649,65; y entes por $9.809.083,79, generando un total de $298.680.129,97, describió Tamayo. A su lado el presidente Carlos Ponce y hermano del anterior intendente, empezaba a gesticular.

Aseguró que eso fue que llevó en el inicio de gestión a declarar la emergencia económica, financiera, administrativa y del servicio público de transporte urbano de pasajeros.

Asimismo, detalló que el saldo de la cuenta bancaria Supervielle era negativo, en menos $4.731.146,49, la cual se encontraba en rojo y además embargada.

Tamayo, expuso que cuando comenzó su gestión la planta del personal municipal llegaba a los 2360 trabajadores, aunque para ese año se habían presupuestado 1992, lo cual implicó un incremento de 368 personas que “fueron incorporadas en los últimos meses”.

Sin embargo, se comprometió a mantener a todos los empleados, “considerando la grave situación económica que atraviesa el país”.

Por otra parte, adelantó que enviará en “los próximos días” un proyecto de presupuesto de alrededor de $2.300 millones.

Previo al inicio del acto, un reducida delegación de vecinos le reclamaron por la urbanización del predio Granja La Amalia.

En otro orden informó que hoy presentó un proyecto de ordenanza de “Boleto Estudiantil Gratuito” que no será universal. Estará orientado a alumnos de “establecimientos educativos públicos” de todos los niveles.

Definió a la propuesta como “responsable, solidario y sostenible”, aunque no se detuvo en brindar mayores detalles de la iniciativa que tomará estado legislativo el próximo jueves.

Un grupo de militantes de Libres del Sur, solicitaron mediante carteles que el intendente reciba en audiencia a estudiantes para dialogar sobre el boleto estudiantil gratuito.

Sobre el supermercado municipal señaló que encontraron deudas de más de $3 millones de pesos a proveedores, $5 millones a AFIP y una “gran escasez de mercaderías”. A su vez, advirtieron fallas edilicias y estructurales en las sucursales.

“En este sentido trabajamos para sanear esta situación, proponiéndonos el firme compromiso de afrontar las deudas adquiridas y abasteciendo con mercadería al mismo”, indicó.

El jefe comunal aseguró el lanzamiento de un plan de regularización al sector comercial, industrial y de servicios.

Tamayo, explicó que en sus primeros días como intendente de la capital se encontró con un conflicto de “larga data” en el servicio de transporte urbano de la ciudad, que derivó en un paro de casi dos semanas por la falta de pago de los salarios a los choferes, de combustible, el mal estado administrativo y financiero de la empresa y el deterioro de las unidades.

En ese sentido, precisó que abonaron “todas las sumas adeudadas a la empresa que implicó una erogación de $ 126 millones de recursos propios del Municipio”.

Tamayo anunció que coordinarán acciones con la secretaría de la Mujer, Diversidad y el Género del Gobierno provincial, para la generación de “consejerías integrales” que funcionarán en los centros de atención al vecino.

Asimismo, presentará proyectos de ordenanza referidos a la adhesión a la Ley Micaela, el protocolo de actuación para el personal municipal que se encuentra sufriendo acoso y/o violencia laboral, y de actuación para el hogar de protección integral para mujeres en situación de violencia.

El intendente anticipó que dictarán talleres tendientes a la formación en oficios de rápida inserción laboral y entregarán microcréditos a trabajadores y grupos asociativos de la economía social que necesiten financiamiento para sus actividades en la compra de insumos, materiales y herramientas.

Tamayo expresó que iniciarán una “fuerte campaña” de concientización en el manejo de la basura.

Desde el área de Zoonosis adelantó que trabajarán en un plan para reducir la superpoblación animal mediante castraciones, realizar un censo poblacional de mascotas, operativos de control de tenencia responsable, implementar una red de proteccionistas voluntarios para la alimentación y el cuidado de las mascotas que están alojados en la canera.

A su vez, iniciarán campañas de abordaje integral en los barrios más superpoblados y en las escuelas sobre tenencia responsable y enfermedades zoonóticas, de vacunación y desparasitación, la habilitación de quirófano en calle Pringles y un portal digital de adopciones con link a red social de Zoonosis.

En la primera del palco, la esposa Virginia “Mariví” Lavandeira, la jefa de Gabinete, Natalia Zabala Chacur y el ministro de Justicia, Seguridad, Gobierno y Culto, Fabián Filomena. Más atrás se ubicaron el intendente de El Trapiche, Juan Manuel Rigau; co-presidente del bloque de Diputados San Luis Unido, Luis Lucero Guillet; Juan Pablo Funes (diputado Pueyrredón-Todos Unidos), Luis Martínez (diputado Pueyrredón- Frente de Todos); jefe de la Policía, Darío Neira y el juez de Faltas Municipal, Alejandro Ferrari; el presidente de la Cámara de Comercio, Vito Carmosino; autoridades militares y funcionarios municipales.

Respecto al Centro de Disposición Final, “se trabajará en remediar, ordenar y establecer un criterio de trabajo, a fin de garantizar la cobertura diaria de los residuos ingresados, logrando así, minimizar el residuo a cielo abierto y mitigar el impacto ambiental”, manifestó.

“También se pondrán operativas las instalaciones y de esta manera se podrá recuperar materiales como aluminio, cartón, papel, plásticos, vidrio y chatarra, entre otros”, sostuvo.

Obras

En el rubro infraestructura incluyó la futura construcción de una planta potabilizadora.

A su vez, adelantó que comenzará el reemplazo de la red de cloacas en sus tramos troncales en las zonas más afectadas.

Sobre la obra de desagües pluviales de avenida Lafinur dijo que mantuvo una “importante” reunión con las empresas y se estableció un plazo de entrega a junio de este año. Actualmente, la obra lleva un 66% de avance.

Desde la Dirección de Vialidad, anticipó que tienen como objetivo realizar obras de hormigón por una extensión de 16.574 metros lineales calles, pavimentar 12.460, repavimentar 8325 metros lineales y la construcción de 21870 metros de cordón cuneta.

Una de las obras que fue uno de los ejes de campaña es la construcción de la nueva Autovía en Ruta nacional Nº 147.

“Comenzaremos la gestión ante Nación y provincia para el desarrollo de la nueva red vial, teniendo en cuenta los flujos viales, interferencias de servicios, análisis ambiental, escurrimientos de aguas de lluvias y trayectos de los distintos medios de trasporte tanto públicos como privados. Es prioridad de esta gestión hacer que la vida de los vecinos de la zona norte de la ciudad, sea confortable y puedan movilizarse con mayor seguridad”, explicó.

El intendente dijo que “toda la información relevante para los vecinos” estará en la radio municipal que “está desarrollando una programación dinámica, joven y diversa, acorde a los nuevos tiempos y estilos”.

A continuación apuntó a “los medios, páginas y canales opositores” para que “traten de no desinformar” porque durante la campaña dijeron “muchísimas cosas, que no fui a la escuela ni a la universidad, que fui kiosquero, me dolió pero dije: `yo puedo`”. Tras un aplauso se dirigió a “las distintas páginas” diciendo que “traten de informar con coherencia porque lastiman a muchísima gente, no solamente a mí”. Apenas pudo completar la intervención porque se quebró y lloró.