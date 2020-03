Fue a un hospital y lo detuvieron porque tenía droga fraccionada

Tenía 25 “bagullos” de marihuana y un envoltorio con cocaína. Lo buscaban desde mediados de enero.

Sergio Alejandro “El Pini” Benítez no podía circular con tanta libertad por Villa Mercedes. O al menos no cerca de algún miembro de la Policía. Sabía que si lo hacía peligraba su libertad, que estuvo a punto de perder hace un mes y medio, cuando en un control en Villa Reynolds, lo sorprendieron junto a otro hombre que tenía un cuarto de kilo de marihuana. Esa vez, “El Pini” logró escapar de los efectivos, en cambio su cómplice no. Pero su libertad se acabó ayer a la madrugada, cuando fue a hacerse atender al policlínico regional y la Policía Federal descubrió que tenía marihuana y cocaína lista para la venta.

El hombre de 37 años, con un vasto prontuario delictivo, según una fuente policial, fue al centro de salud cerca de las 13. Explicó que había tenido una pelea y que quería que le curaran las heridas. De inmediato, como suele suceder cada vez que llega alguien con ese tipo de lesiones o con heridas de arma blanca o de fuego, el personal médico se comunicó con el 911 e informó que tenían un paciente con heridas de riña. Se trataba de “El Pini”, quien tenía pedido de captura del Juzgado Federal desde el 17 de enero.

Una fuente policial refirió que al requisarlo, a Benítez le encontraron 5 mil pesos en efectivo, 32 envoltorios con marihuana y cinco con cocaína, lo que hacía un total de 30 gramos de marihuana y cinco de cocaína, con un valor estimado de 30 mil pesos. Pero Felipe Díaz Lanes, secretario del Juzgado Federal de Villa Mercedes, después aclaró que la cantidad era menor. “Le secuestraron 25 ‘bagullos’ de marihuana que pesaban en total 23 gramos, un gramo de cocaína y 2.090 pesos”, corrigió el secretario.

Ayer al mediodía, “El Pini” fue indagado por el juez Juan Carlos Nacul. Se abstuvo de declarar, confirmó Díaz Lanes.

En los próximos diez días, el magistrado debe resolver si procesa o no a Benítez por infringir la Ley 23.737.

Lo más probable es que lo procese por ese delito, porque por la cantidad de droga que le hallaron y por la forma en que estaba, ya preparada en “bagullos”, se sospecha que el estupefaciente no era para consumo personal, sino para la venta.

Lo mismo se presumió del hombre con quien Benítez fue sorprendido el 17 de enero. Además de los 250 gramos de marihuana, tenía una balanza, un elemento que suele ser usado por quienes venden droga al menudeo, para fraccionar con precisión la sustancia.