“ARA San Juan, mamá de Fabricio Alcaraz”: “Yo no vivo del sueldo de mi hijo, busco justicia”

La mamá de Fabricio Alcaraz habló sobre el ascenso que el Presidente acaba de otorgarle a su hijo.

El ascenso post mortem que el presidente Alberto Fernández les otorgó a los 44 tripulantes del “ARA San Juan” también es una adecuación de la categoría en que estaban, en los papeles, los tripulantes, ya que se reconoce su fallecimiento, lo que decantará en que los familiares de las víctimas dejen de percibir el sueldo de los marinos, que recibían hasta ahora, y solo las viudas cobren la pensión que les corresponde. Susana Coria, madre del puntano Fabricio Alcaraz, uno de los 44 héroes, aseguró a El Diario que en este momento no tiene deseos de solucionar problemas vinculados al dinero, sino que, como todos, quiere saber en qué circunstancias murió su hijo y encontrar a los responsables.

Susana explicó que desde la desaparición del submarino hasta la fecha, todos los familiares de las víctimas percibieron el sueldo de los militares fallecidos en el submarino. “Ahora que les dieron el ascenso post mortem, que es un honor para nuestros tripulantes, dejaremos de cobrar los padres y solo quedará la pensión para quienes tenían esposa e hijos”, explicó la mamá de Fabricio.

El martes, luego del anuncio que Alberto Fernández hizo en la apertura de sesiones legislativas, mediante el decreto 121/2020 se formalizó el ascenso de los 44 marinos. Fabricio Alcaraz era cabo segundo cuando murió.

“Hay algunos papás que dependían de sus hijos. No es nuestro caso, aunque sí resultaba una ayuda importante, no vivíamos de ese sueldo. Por el momento el tema del dinero no nos ocupa, solo queremos justicia”.

En cuanto a en qué instancia está la causa judicial, explicó que antes de entrar en feria, la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, que tiene la causa del hundimiento y la muerte de los 44 tripulantes del “ARA”, dejó seis imputados de los doce que había inicialmente. “Mi abogada, Lorena Arias, apelará para que vuelvan a implicar al total de los responsables. Además, nos dijeron que solo pueden caberles penas económicas de 50 mil pesos y tres años de cárcel, que tampoco cumplirían”, destacó.

Héroe. En 2013 a Fabricio le dieron el pase a Mar del Plata. Primero fue mecánico.

Entre lágrimas dijo que de a poco ella acepta que no podrá ver más a Fabricio, pero que algo más le queda por hacer. “Seguimos y luchamos para que se sepa qué fue lo que pasó y que nunca más se cometan estas negligencias, si ese fue el caso”, afirmó sobre una de las teorías que tienen sobre lo que sucedió dentro del submarino. “Las investigaciones dicen que hubo una explosión dentro, pero mi hijo me contó que antes hubo un incidente en el que se quemó un cocinero, producto de un movimiento brusco que se dio por el impacto de algún objeto”, mencionó.

La última charla que tuvieron antes de que Fabricio partiera con destino a Ushuaia hace pensar a Susana distintas posibilidades sobre qué les sucedió a su hijo y a sus 43 compañeros. “Trato de confiar en las investigaciones que se hicieron hasta el momento, pero no sé si algún día sabremos lo que sucedió”, contó sobre una de las peores cosas con las que conviven a diario, que es no saber cómo murió Fabricio.

Nuevos aires

Susana participó de la última reunión con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, el pasado 11 de febrero. Allí les informaron que les darían a los marinos el reconocimiento que es poco común y muy valioso para quienes están en las Fuerzas Armadas Argentinas. “Allí nos contaron que está previsto hacer un recordatorio en el medio del mar, en la zona donde el ‘ARA San Juan’ fue encontrado un año después de que perdieron la comunicación con la superficie. Sobre la causa judicial nos respondieron que eso no era competencia de ellos, pero se mostraron muy predispuestos con nosotros. El ministro de la gestión de Mauricio Macri nunca nos recibió y el mismo presidente nos trató con mucha frialdad y terminó la reunión de manera intempestiva”, recordó sobre los primeros tiempos luego de la tragedia.

Fabricio tenía 27 años. Su mamá mantiene la esperanza que finalmente con justicia puedan aliviar la pena que les causó a las 44 familias la pérdida de sus seres queridos.

El orden militar

Del salario de un trabajador a la pensión

Las Fuerzas Armadas Argentinas tienen un régimen propio también para el caso de las jubilaciones y las pensiones. Quienes trabajan en la carrera militar pueden retirarse luego de cumplir los 35 años de servicio sin una edad tope, para alcanzar el ciento por ciento de su salario.

Se calcula otro porcentaje para el caso de los marinos que, por ejemplo, murieron con pocos años de ejercicio en la Armada.

Las jubilaciones se dan de forma automática, cosa que no sucedió una vez que encontraron el “ARA San Juan”, sino que los familiares de las víctimas recibieron el sueldo como trabajadores activos, situación que se dio hasta la fecha.

Con el honor que les concedió el Poder Ejecutivo se regulariza la situación de revista de las víctimas y, a la vez, se abre la puerta a potenciales demandas. Hay padres que tenían su sustento en la actividad de los hijos militares y que dejarán de recibir el dinero.

No obstante, el gesto del flamante presidente de la Nación fue bien recibido por los familiares de los 44 tripulantes del submarino desaparecido el 15 de noviembre de 2017.

Los reconocimientos son para los militares un honor que supera la valoración económica que puedan recibir.