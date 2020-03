Sigue el juicio: “Tráeme a Hernán que me mataron a Romina”

En una nueva audiencia por el crimen de Romina Aguilar, declaró uno de los amigos de Diego Lorenzetti. Jorge Arce contó cómo fue la reacción del ex intendente de La Calera. Fue quien trajo al hijo de la pareja que estaba en esa localidad. Del otro lado, el jefe de Homicidios, Javier Sosa dijo que “tenía conductas muy frías”. El debate continuará este miércoles.

Este martes a las 10:20 se reanudó el juicio oral por el homicidio de Aguilar, y en la nueva jornada, los jueces José Luis Flores, Jorge Sabaini Zapata y Silvia Inés Aizpeolea escucharon nueve testimoniales.

La causa tiene como principales sospechosos Lorenzetti, Edivaldo de Oliveira Pereira y Leandro Vílchez.

Durante la audiencia, se realizó un desistimiento de declaraciones que consideraron no necesarias, mientras que para otras se solicitó la oralización. Luego de cuatro horas, el debate se suspendió debido a que el defensor de Lorenzetti estaba descompuesto. Continuará este miércoles a las 9.

Uno de los relatos fue el Jorge Rubén Arce, amigo del ex intendente. El hombre contó el vínculo que mantenían y dijo que también había trabajado con Oliveira Pereira. “Diego me llamó desesperado y llorando. `Tráeme a Hernán que me mataron a Romina´”, recordó la comunicación del trágico día.

Explicó que eso ocurrió entre las 6:30 y 7 del 30 de noviembre, y seguidamente se encargó de trasladar al hijo de Aguilar y Lorenzetti desde La Calera hasta la capital puntana.

“Se abrazaron y estaban llorando los dos. De lejos se veía que estaba el cuerpo”, precisó sobre el encuentro entre Hernán y su padre. Asimismo, aseguró eran “una pareja normal” y que “nunca se trataron mal”.

En su testimonial en la etapa de Instrucción, Oliveira Pereira, quien trabajaba como jockey de los caballos del entonces intendente, se culpabilizó junto a Vílchez de concretar el homicidio. Dijo que fue un encargo de su patrón.

Por otro lado, Arce mencionó que la víctima se conocía con el brasilero y “probablemente” hubieran compartido encuentros o reuniones. “Casi seguro conocía la casa”, afirmó.

“Las conductas de Lorenzetti eran muy frías y se oponía a todo”

En la jornada también testificó el jefe de la División Homicidios, Javier Sosa. El subcomisario detalló que el día de la muerte arribó al lugar alrededor de las 10 debido a que se encontraba en un adicional. En ese momento, “había iniciado la inspección” y ya se encontraba la jueza Penal, Virginia Palacios.

Sosa planteó que para la investigación manejaron tres hipótesis principales. La primera era sobre una banda de Mendoza que surgió a partir del arma utilizada. La segunda estaba vinculada a cuestiones políticas de Lorenzetti. Y la tercera fue la que condujo a la detención de los tres imputados.

Argumentó el descarte de las dos restantes debido a que “la motivación no era un robo” teniendo en cuenta que no se llevaron nada. Respecto a la otra, sostuvo que efectuaron “un trabajo muy exhaustivo en el tema”, pero “no prosperó”.

El subcomisario también rememoró que tuvieron en cuenta “la conducta de las personas”. Precisó que las del ex intendente “eran muy frías” y que “se oponía a todo”.

“Teníamos que recurrir a la jueza por una actitud poco colaborativa”, afirmó.

Manifestó que, según las declaraciones, “Romina era apreciada, compañera, sociable y muy querida”.

En otro tramo, Sosa reveló que nunca indagaron en locales o personas que se encargaran de la comercialización de armas como la que fue utilizada. Ésta nunca fue encontrada.

En la audiencia también declaró el médico policial que acudió al lugar del asesinato, Alfredo Samper Battini. Puntualizó que advirtió las dos “heridas de proyectil” y que según su criterio “se preservó absolutamente la escena del crimen”.

Carlos Orozco fue el primer efectivo en llegar al lugar del hecho, fue alrededor de las 6:30. El policía indicó que se encontraba a unos metros “en servicio” en un boliche. Y que la ambulancia arribó rápido y allí constataron que Aguilar “estaba sin vida”.

Además, dijo que en ese momento sólo se hablaba de “dos personas” se trasladaban en una moto 110 centímetros cúbicos de color negra.

También declaró Ruth Montecinos, integrante de la División Homicidios, quien se encargó de recepcionar declaraciones y transcribir mensajes de texto y escuchas telefónicas.

Especificó que el material se obtenía en La Pampa o La Plata y “llegaba por medio de civiles” en cd´s a Sosa. Su tarea consistía en “copiar y pegar” cada uno de ellos. Una vez concluido esto, el subcomisario se encargaba de “corroborarlo”.

Más testigos coincidieron en la “buena relación” entre Aguilar y Lorenzetti

Daysi Caravaca fue una de las mujeres que hoy se sentó ante el Tribunal. La joven oriunda de Nogolí contó que era “amante” del ex intendente al momento del crimen. Declaró que lo conoció a través de la política y mantenían una relación paralela desde septiembre del 2015 hasta su detención.

Caravaca señaló que cuando Aguilar fue asesinada se encontraba en Chile y regresó a los “dos o tres días”. Unas semanas después se encontró con Lorenzetti en un café de San Luis y en la casa de un amigo en Nogolí, pero no hicieron alusión al trágico hecho.

La mujer, afirmó que Diego “tenía una muy buena elación con Romina”.

Yael Pedernera fue secretaria de Gobierno, durante la gestión el ex jefe comunal. Contó que se enteró de la muerte a través de un mensaje de su jefe y cuando llegó al domicilio él “estaba llorando”.

Aseveró que, si bien no compartía “mucho” con la pareja, “era una buena relación” y “normal”.

También hizo alusión a que Lorenzetti realizó en La Calera viviendas en parajes y barrios. “Siempre daba ayudas económicas o sociales”, añadió.

Otra declaración fue la de Adriana Collado, la joven que la mañana del homicidio debía viajar junto a Aguilar para cursar el Plan PIE. Explicó que habitualmente salían entre las 7 y 7:30, pero ese día lo harían antes “por el calor”. Sin embargo, la víctima nunca fue a buscarla y se enteró de lo que sucedió a través de un mensaje de texto.

Collado también confirmó la “buena relación” y que su amiga le había hecho referencia a las próximas vacaciones a las que se tomaría y que con Lorenzetti “estaban buscando otro hijo”.

“Yo la veía bien”, subrayó.

En la audiencia también se sentó ante el Tribunal, Claudio Guzmán, la ex pareja de Caravaca. El hombre negó conocer a la víctima y los imputados.

Pedidos de nulidad

La defensa de Oliveira Pereira, a cargo de Olga Allende realizó dos pedidos de nulidad durante la mañana. El primero fue sobre el reconocimiento que una de las testigos del crimen hizo de la moto en que se manejaban los asesinos. Argumentó el requerimiento en que “no hubo otros elementos de comparación”, es decir, otros rodados.

El segundo fue sobre las transcripciones de escuchas y mensajes que hizo Homicidios. Planteó que debieron concretarse por un departamento de Telecomunicaciones y que no se tomaron “los recaudos necesarios”

La fiscal de Cámara, Carolina Monte Riso se negó a ambas solicitudes. Respecto a la segunda aseguró que “no se ha vulnerado la cadena de custodia de las pruebas y la ha realizado personal capacitado”.

Por su parte, el Tribunal, dijo que responderá a los pedidos en el momento de la sentencia.