“Se desangró en mis manos”, dijo la mamá de la nena que quedó en medio de un tiroteo

Fue en Perú. Recibió un tiro en la frente por parte de un sicario contratado por un vecino para atacar a su ex. La familia de la víctima pide justicia.

Una nena de 2 años y 11 meses murió la noche del miércoles tras quedar en medio de un tiroteo en el barrio San Juan de la Libertad de Chorrillos, Perú. Según trascendió, los disparos fueron efectuados por un sicario contratado por Gustavo Avendaño Fajardo, para asesinar a su expareja, Yesenia Ovalle, vecina de la víctima.

La mamá de Ninela Vania Mancilla Huamani pidió que se haga justicia y escribió una despedida en sus redes sociales. “Parte de mi vida se va contigo mi amor, que dolor tan grande siento por tu pérdida. Solo te pido que me cuides hijita linda te amaré por siempre, ahora estas con la mamita en el cielo”, publicó la mujer junto a una foto de su pequeña hija.

El miércoles por la noche Vanesa Huamani estaba conversando en la puerta de su casa, con su hija en brazos, cuando un auto negro se detuvo y efectuó cuatro disparos, para luego huir del lugar. La mujer vio cómo una bala se incrustó en la frente de su hija.

En la mañana del viernes, un ciudadano venezolano llamado Walter Douglas Meneses, de 27 años, fue detenido por Escuadrón Cobra de la Policía Nacional del Perú (PNP) acusado de ser el autor material del crimen, según informó el Ministerio del Interior (Mininter). Al momento de la detención, el hombre llevaba una valija que contenía un arma, tres municiones y paquetes de marihuana.

José Luis Lavalle, comandante en jefe de PNP dio a conocer un audio en el que el sicario confiesa el crimen: “Iba caminando y ese auto se paró. Y me dijo ‘vamos a darnos una vuelta para un trabajito’. Le dije ‘cuánto hay’ y me dijo ‘hay tanto’. Nos fuimos, el hombre salió y yo disparé, y él me sacó porque ese es su barrio, su gente. Me sacó en su auto”. El presunto sicario se mostró arrepentido por lo sucedido. “Nunca pensé que iba a matar a una niña. Eso salió de repentino. Tengo hijos me entiende. Hice cuatro disparos y él me sacó de ahí”, le habría confesado a la policía.

Ahora, las fuerzas de seguridad están buscando intensamente a Gustavo Avendaño Fajardo, acusado de ser el autor intelectual del tiroteo que mató a Ninela.