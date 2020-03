PROVINCIAL| Se metió en la casa de su ex novia y le dio una feroz golpiza

San Francisco del Monte de Oro. Tras romper un vidrio de la casa de la víctima, el agresor, de 25 años, ingresó y le dio golpes de puño y patadas mientras descansaba. Está detenido.

Ayer a las 4:20 Melisa Denise Rivera, de 22 años, descansaba cuando Martín Tomas Guiñazú irrumpió en la vivienda en el Barrio El Barrial y sorpresivamente empezó a golpearla hasta que cayó al suelo y siguió recibiendo patadas durante varios minutos.

En un momento la víctima logró escapar hasta el baño y llegaron efectivos policiales. Según se informó, Guiñazú no se entregó en el momento.

Melisa Denise Rivera contó que el agresor le dijo que “si lo denunciaba iba a seguir golpeándola”.

De acuerdo a la denuncia policial, no fue la primera vez que Guiñazú la agredió físicamente. El mes pasado el joven entró a la vivienda y se llevó cosas de la familia lo que originó una presentación en la Policía.

La joven fue trasladada al Hospital de San Francisco para recibir atención.

Intervino la comisaría de Atención a la Niñez y Adolescencia y Familia de Quines, que labró las actuaciones caratuladas “Av. Violencia de género”. Se dispuso la medida de prohibición de acercamiento y contacto.

El juez de Instrucción en lo Correccional y Contravencional Nº 1 Marcelo Bustamante Marone, inició la causa por “Averiguación violación de domicilio -daños-lesiones y privación ilegítima de la libertad”. El agresor fue trasladado a San Luis y está a disposición de la Justicia.

El relato de la joven en su perfil de Facebook:

“Esta soy yo. Antes y ahora. Me calle por casi dos años, ese es mi ex.. Quizás es tarde para publicarlo. Mi ex me pegaba siempre, cuando tomaba más. Aveces sin ninguna razón solo porque no quería estar con él. Tengo fotos, de cuando me pegaba antes, sus amenazas. Tengo todo pero solo esto publico por vergüenza a mi cara ahora. Yo terminé con el, hace dos meses. Antes era un infierno. Ahora más. Así me dejo, desfigurada. Con problemas y todo. Tengo puntos en la cabeza. No puedo contar lo que viví, porque no me acuerdo de mucho hoy a la madrugada. Pierdo un poco la memoria. En fin, no le deseo a nadie esto. Me costó casi dos años hablar. Vivir así todo el tiempo. Agradezco a esas personas que se toman un tiempo para mí, personas sin conocerme. Me doy cuenta que a pesar de diferencias, están ahí para mí. Hay un tema q no puedo hablar. Pero todo sale a la luz. Solo espero que Dios me ayude ya que por ahí me pierdo y no me acuerdo de cosas. Ese es un problema que me quedo. Ojala salga de esta y si no salgo. Gracias. Nada más”.