La OMS declaró al coronavirus como una pandemia hasta ahora incontrolable

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este miércoles, por medio de su director general Tedro Adhanom Ghebreyesus, que el coronavirus causante del COVID-19 ya puede definirse como una “pandemia, y hasta ahora incontrolable” .

El titular de la OMS brindó una conferencia de prensa en la ciudad suiza de Ginebra después de que el número de casos afectados fuera de China se hayan multiplicado por 13 en dos semanas, y que en ese periodo los países afectados se hayan triplicado.

“Hemos evaluado que el Covid-19 puede caracterizarse como una pandemia”, aseguró Tedros, y agregó que “describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la amenaza que representa este coronavirus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer”.

“Podemos esperar que el número de casos, de decesos y de países afectados aumente” en los próximos días y semanas, agregó el etíope.

La organización, a cargo de Ghebreyesus, doctor en Salud Comunitaria , define como pandemia a la “propagación mundial de una enfermedad”. Se produce una pandemia cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo, y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él.

“Thousands more are fighting for their lives in hospitals.

In the days and weeks ahead, we expect to see the number of #COVID19 cases, the number of deaths, and the number of affected countries climb even higher”-@DrTedros #coronavirus

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020