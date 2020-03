Caso Ramos: Núñez no conocía a la docente, asegura su defensa

Si bien reconocen que hay filmaciones que fundamentaron su detención, dicen que eso no lo convierte en autor del crimen.

Que Héctor Fabián Núñez se haya llevado el Peugeot 308 blanco de la docente Mónica Edith Ramos, asesinada a puñaladas hace 9 días en San Luis, no lo convierte en autor de ese crimen, afirma Ricardo Gutiérrez Esley, uno de los dos abogados que lo defienden. Núñez “me dice que nunca la vio en su vida (a la víctima), creo en su inocencia”, aseveró.

Para él, detrás del homicidio, “hay una trama oscura” que espera pueda empezar a desenredarse durante la prórroga de la detención solicitada. Dijo, además, que su hipótesis es que su cliente actuó coaccionado por otras personas, aunque no quiso entrar en detalles, pero no descartó hacerlo más adelante.

“Aquí, lo único que tengo, por captaciones fílmicas, es que una persona saca un auto que no le corresponde de un domicilio. Pero eso no quiere decir que sea el autor del hecho (del homicidio), ni mucho menos. Esto tiene un viso, un olor a trama pasional, por la cantidad de lesiones que tuvo la víctima y porque se inició un incendio. Tiene que haber actuado más de una persona”, supuso Gutiérrez Esley.

“Me inclino a pensar que acá hay una trama de venganza relacionada con lo pasional. Es una muerte arrebatada. No tiene sentido entrar en una casa para robar una computadora, una notebook, por decir algo, y cometer semejante crimen”, agregó. “Tampoco creo que este sea un asesinato por encargo —continuó—. Para este tipo de hechos se contrata a profesionales, a sicarios, que buscan no dejar huellas. Esto es irracional, ir a buscar un vehículo sabiendo que las cámaras captan y guardan imágenes. No tiene sentido que haya puesto la cara en la cámara, después tomar un vehículo y dejarlo. Pensemos, hay algo que no cierra”.

Este jueves estaban citados a declarar el instructor y el secretario del sumario policial.

El abogado, quien asumió la representación de Núñez junto a su padre, Ricardo Gutiérrez, informó que las pericias que están en curso “son de un amplio espectro” e incluyen consultas a bancos, a empresas de telefonía y también estudios de tipo genéticos, enumeró el defensor. “El allanamiento en la casa de mi cliente fue negativo, no se halló ni dinero ni ningún objeto” que pueda haber sido robado a la docente, manifestó.

Este miércoles, Hugo Scarso asumió la representación del particular damnificado, según le informó a El Diario. “No tengo confirmación de eso, de que el imputado haya sido conocido de la señora fallecida”, indicó.

Dijo que, en principio, y en función de la prueba reunida por efectivos del Departamento Homicidios, está de acuerdo con la medida adoptada por el juez de la causa, Marcos Flores Leyes, en cuanto a ordenar la detención de Núñez, de 32 años. Y consideró que también le parece correcto que haya sido llamado a declarar en indagatoria por “Homicidio criminis causa”.

“Hay un detenido, y hay pruebas suficientes, cámaras que lo han tomado en un lado y en otro. Con eso ya está la semiplena prueba para ordenar la detención”, dijo el abogado.