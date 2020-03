Egresados de la Policía: “Ofrecieron mercadería, pero la rechazamos porque queremos entrar a la fuerza”

Un funcionario del Gobierno provincial les confirmó que por el momento no serán incorporados.

Cinco egresados en representación de los casi 700 que están esperando hace más de seis meses que el Gobierno los llame, plantearon en el ministerio de Justicia, Seguridad, Gobierno y Culto la preocupación.

Uno de los policías confirmó que este miércoles por fueron recibidos por el coordinador ministerial, Luciano Anastasi. Por la mañana llegaron hasta Terrazas del Portezuelo para exponer que llevan varios meses y necesitan entrar a la fuerza.

“No sabe cuándo podremos entrar y nos pidió que sigamos esperando”, expresó un egresado tras la audiencia con el funcionario. Así quedó confirmado que ni en lo que queda de marzo y tampoco en abril hay esperanzas de que sean sumados a las filas de la fuerza.

También contaron que el viceministro les hizo una “recomendación”: que quienes estaban sin trabajo soliciten una “ayuda” al ministerio de Desarrollo Social.

“Fuimos a la Colonia para inscribirnos a los planes y nos dijeron que no hay vacantes, y que con lo único que podían ayudarnos era con una bolsa de mercadería, pero no necesitamos eso, sino ejercer como policías porque para eso nos formamos”, puntualizó.

Por otro lado, se les comunicó que en caso de que sean incorporados, no será la totalidad, sino por tandas. “Nos dijo que no vayamos a manifestarnos, porque iba a ser peor y recomendó que presentáramos una nota, pero anteriormente hemos hecho eso y no ha habido respuesta”.

El 23 de agosto del año pasado cerca de 700 jóvenes de toda la provincia recibieron los certificado de egresados en un acto que se desarrolló en el Ave Fénix.

Unos 350 egresados son de la capital puntana, mientras que el resto son del interior. Ninguno comenzó a trabajar todavía.

Dijeron que esperarán “un poco” por si hay algún tipo de anuncio sobre el tema.

“Si no pasa nada, al otro día nos manifestarnos. Nadie quiere llegar a eso, pero la situación es preocupante”, anticiparon.