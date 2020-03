Según el abogado, Mónica Ramos “fue torturada para que dijera dónde guardaba algo”

Hugo Scarso es el defensor de la familia de la docente asesinada, y se refirió para explicar los cerca de 20 cortes que tenía la mujer en su cuerpo. Sostuvo que “sin lugar a dudas” el único detenido es el que ingresó a la vivienda, pero no descartó “la participación de una segunda persona” como “vigilador o ideólogo”.

“No es una causa donde el móvil sea que fueron a robar en la casa o a matarla por ultimarla. Evidentemente iban atrás de algo”, planteó el abogado Hugo Scarso sobre su hipótesis respecto al crimen de Mónica Ramos.

La psicopedagoga de 61 años fue asesinada el martes 3 de marzo en su vivienda ubicada en la calle Belgrano al 100, de la capital puntana. El deceso se produjo por un “shock hipovolémico causado por arma blanca”. Luego de matarla, incendiaron la casa.

Cinco días más tarde la Justicia ordenó la detención de Héctor Federico Núñez de 32 años. Está imputado de “homicidio criminis causae”, lo que significa haber matado para ocultar un robo. Fue llamado a declarar por el juez Marcos Flores Leyes pero se abstuvo y desde el lunes corre la prórroga de los 8 días.

El letrado manifestó su conformidad con la calificación y consideró que el móvil no fue “el robo de elementos” porque “de la vivienda no han sacado cosas como televisores, joyas o relojes”.

“Si hubo o no una cuestión de dinero, lo vetemos a través de los movimientos de esta señora”, añadió.

Reveló que la docente no recibió 20 puñaladas como había trascendido, sino que la mayoría eran cortes en diversas partes del cuerpo. “Fue torturada a los fines que dijera dónde guardaba algo o lo que fueron a buscar”, dijo, y afirmó que esto lo lleva a “la predeterminación de la participación de alguien más”.

“Hay rastros de la intervención de una sola persona por el momento. Si hay un segundo involucrado, que puede ser un vigilador o ideólogo, hoy no lo tenemos, pero no significa que no exista”, agregó Scarso.

El abogado precisó que aprendieron a Núñez porque quedó registrado en dos cámaras aledañas a la casa de la docente, y aseguró que es “el responsable directo al hecho”.

“Una estaba orientada de este a oeste y la otra a la inversa. Este señor pasó por la puerta del domicilio en distintos horarios. Lo tomaba una y después la otra. En una de las oportunidades es filmado sólo por una. Es decir que sin ningún tipo de dudas se sube e ingresa a la propiedad”, explicó.

En este sentido, indicó que según los datos recabados hasta el momento, el sospechoso se habría trepado por una medianera, siguió por el techo y entró a la vivienda por el patio. Afirmó que encontraron “huellas de zapatillas raspando la pared”.

Señaló que todos los ingresos estaban con llave, mientras que la puerta de atrás habría estado abierta porque más temprano Ramos “estuvo tomando mates con su empleada”.

El cuerpo sin vida fue encontrado en el baño junto a un toallón, y solo allí encontraron sangre. “No había rastros en las habitaciones ni en otro lado”, precisó Scarso, por lo tanto se cree que la hirieron ahí. El homicida también había provocado tres focos de incendio antes de escapar.

También contó que se secuestraron cuchillos del lugar, pero “no hay certezas que sean las que produjeron el hecho” debido a que “no tenían manchas hemáticas”.

“Probablemente la persona (el asesino) tenía una dentro de la órbita”, supuso.

Ricardo Gutiérrez Esley asumió la defensa de Núñez, y esta semana le dijo a la prensa que su defendido “no conocía” a Ramos.