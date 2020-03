Le usurparon la casa que compró y reclama que la justicia no hace nada

Una mamá de seis chicos realizó una publicación en sus redes sociales para visibilizar que compró una casa en el barrio Parque de las Naciones, se encontraba trabajando un albañil y es quien se adueña de la casa. Ya hay más de diez denuncias policiales por parte de la mamá y no obtuvo orden de desalojo.

María Prado es enfermera y mamá de seis chicos, quién compró una casa en julio de 2019 y no recibe ayuda por parte del juzgado para desalojar a un albañil que le solicita un monto de $30 para irse de la casa.

“Cuando compré la casa estaba el albañil realizando refacciones por dentro y tenia llaves de la casa. Yo le dije al señor que me iba a mudar y que lo que le faltará lo iba a realizar yo por mi cuenta pero no se quiso ir”, detalló la enfermera.

“Fui varias veces a la casa, los primeros días me amenazó y me pidió que le pagara $30 mil para irse. Después sus amenazas eran que no lo iba a poder sacar de mi casa”, comentó María.

“La policía fue como 10 veces a hacer verificaciones de domicilio pero es el juzgado que no ordena el desalojo de este hombre que se llama Martin Bruna, vive solo y está colgado de la luz del vecino que es su tío”, agregó la damnificada.

“Hace un par de semanas encontró a mi hija en la parada del colectivo y se acercó a amenazarla, decirle que no continúe denunciándolo porque les podía pasar algo a ella o a sus hermanos”.

“Este sábado que fui hasta la casa recibí un golpe ya que se encontraba borracho y con unos amigos, ese fue el colmo, volví a realizar la denuncia que ya suman varias entre amenazas, ahora por violencia y usurpación que aún así no obtengo ayuda por parte de nadie”, explicó Prado.

“No entiendo porque teniendo una casa no la puedo ocupar, porque la justicia no desaloja a una persona sola, que nunca pago alquiler y yo alquilando con 6 hijos no me dan mi casa que con mucho esfuerzo pude comprar”, relató indignada.

“Siento que nadie me escucha, recorrí el juzgado de punta a punta, por andar sola quizás pero, lamentablemente no tengo para pagar un abogado. Ya no se qué hacer, este sábado fue el colmo de ir y que me pegara”.

“Ya no me quiero arriesgar a ir de nuevo ni tampoco a mis hijas ante una persona agresiva, que estuvo detenida en Mendoza, es una persona que toma y se droga, sólo porque la justicia no me acompaña. Exijo simplemente que me escuchen y me den una solución lo más pronto posible”, concluyó.