Perros envenenados: habrían usado una sustancia potente

Los vecinos del barrio Portal de las Sierras marcaron que los animales murieron en cuestión de minutos.

A la espera de novedades de la necropsia que lleva adelante la Policía sobre los perros que habrían sido envenenados en cercanías de la Plaza del Cerro, vecinos del barrio Portal de las Sierras manifestaron su malestar por la pérdida de sus mascotas y marcaron que las muertes de los canes, que habrían sido siete en total, fueron casi instantáneas, por lo que suponen que el veneno utilizado fue muy potente.

“Mataron a una mía y seis más. Ella andaba suelta como la otra que tengo. Fue a las cinco de la tarde (del martes), Ala cayó en la entrada de mi casa. Largó espuma blanca. Después la Policía comenzó a juntar vísceras de pollo y carne que habían tirado por el bulevar”, describió Enrique Díaz, vecino de la manzana 282 del barrio, que queda detrás de la Plaza del Cerro.

“Ni idea quién puede haberlo hecho. De los veinte años que he estado acá, nunca antes han matado perros”, agregó.

Un punto en el que varios vecinos coincidieron fue en que los pedazos de carne fueron desperdigados sobre el bulevar del vecindario, llamado La Estanzuela. La Policía recolectó al menos 5 kilos de carne contaminada en esa zona y alrededores. Y arrojaron lavandina sobre los lugares donde estaba depositada, para evitar que los perros continúen acercándose o vayan a lamer los restos que pueden haber quedado.

Lito, quien prefirió no dar su apellido, perdió cuatro perros. Tres la noche del martes y uno antenoche. “El veneno era fulminante. En 2 o 3 minutos actuaba. Mi perro salió, comió ahí en el bulevar, pegó la vuelta y llegó arrastrando la cola. Los dos chiquitos se ve que probaron la baba y quedaron ahí, tiesos”, describió.

“¿Sabés cuál es el problema? Con la baba que largaba, lo tocaba un niño o uno mismo con una herida y fue. Es como la gente de campo que usaba estricnina para matar zorros. Lo mismo que el folidol, que se usaba antes para pulverizar las plantas, duraznos, peras. Era sumamente tóxico, morías al contacto”, aventuró acerca de cuál puede haber sido la sustancia utilizada.

Sin dudas lo más llamativo del ataque que sufrió el vecino es que un cuarto perro que tenían, que resguardaron en la casa tras la muerte de los otros tres, también murió envenenado. “La perra que murió no era buena madre con los caniches, que tenían dos meses. Con el único que se llevaba bien era con uno flaquito que teníamos. Mientras cenábamos, jugaba, daba vueltas, estaba ahí adentro. No lo sacábamos por el problema este. Estaba abierta la ventana, se ve que alguien tiró carne por ahí y el perro murió”, detalló.

“Si supiera quién fue no estaría vivo. No me matés a un perro, no seas dañino, matame a mí”, dijo enojado el vecino.

El jefe de la Comisaría 7ª, comisario Gerardo Contreras, informó que ayer recibieron el oficio del juez Correccional y Contravencional 1 de San Luis, Marcelo Bustamante Marone, ordenando que hagan la autopsia a los animales para determinar la causa de la muerte.

A la par de la visita de El Diario al barrio, un agente de Policía se entrevistaba con los vecinos para averiguar más información. “Es rara la situación de que aparezcan cinco, seis animales muertos. Nadie sabe nada, nadie vio nada. Ninguno pudo aportar nada”, admitió el comisario Contreras.

Ayer una radio de la ciudad difundió fotos de unas bolsas de consorcio negras con perros en la planta potabilizadora detrás de la Plaza del Cerro. Contreras confirmó el hallazgo, sin embargo descartó que esté relacionado a los envenenamientos, ya que tenían un avanzado estado de descomposición que no coincide con la fecha en la que murieron los perros, este martes.