Alberto Rodríguez Saá: “Yo me cuido enormemente” del coronavirus

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, contó los cuidados que realiza para protegerse del coronavirus (Covid-19), tal como debe hacer toda la ciudadanía. Es importante destacar que, por su edad, el primer mandatario provincial está dentro de los grupos de riesgo.

“Me cuidan mucho, estoy cumpliendo los protocolos que me ha impuesto nuestro sistema de salud. Me cuido enormemente. En las reuniones que hago guardo las distancias el tiempo que corresponde. Obviamente, me cuido de sobremanera. Tengo suspendidas prácticamente todas las audiencias”, comentó Rodríguez Saá en la conferencia de prensa de anoche en Terrazas del Portezuelo.

Las medidas que implementó el mandatario también abarcan a su círculo cercano de trabajo. “Me cuido casi exageradamente. Las personas que trabajan conmigo las hemos limitado a un número muy pequeño que también deben cuidarse para cuidarme y cuidarse ellos también”, contó.

El Gobernador tiene 70 años y forma parte de los grupos de riesgo del Covid-19). En mayo de 2016 contrajo gripe A durante un encuentro en Córdoba y tuvo que realizar un tratamiento contra la enfermedad que resultó exitoso.