Finalmente se oficializo el cierre total de los ingresos a la Villa de Merlo

Ante el avance del Coronavirus en el país y a modo preventivo frente al fin de semana extra largo, el intendente de la ciudad Juan Álvarez Pinto decidió el cierre al turismo. La medida busca resguardar a los vecinos y evitar la propagación del virus.

El intendente anticipó la medida esta mañana aunque no fue oficializada. Hace instantes se comunicó que se hará efectiva adhiriendo a la medida Nacional para que la gente se quede en sus casas. No son vacaciones. Algunos no lo entendieron. Por eso se toman las medidas al igual que en otros municipios turísticos del país.

“Hemos tomado una decisión muy difícil pero muy importante para los merlinos. A partir de mañana en la villa de merlo nos cerramos a nuestra principal actividad económica que es el turismo. Una decisión sumamente difícil pero hoy la prioridad es la salud de todos los merlinos. Nos tenemos que cuidar entre todos”, afirmó Juan Álvarez Pinto.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Alvarez Pinto (@juanalvarezpinto) el 17 Mar, 2020 a las 5:21 PDT

“Les pedimos a aquellos visitantes que tenían pensado venir a la Villa de Merlo que no vengan porque va a estar todo cerrado a partir de mañana y en base al decreto que hemos firmado va a estar prohibido el ingreso de todo turista a la Villa de Merlo y toda actividad relacionada al turismo como la hotelería, gastronomía y grandes comercios. lo importante es que tomemos conciencia de esto y entre todos empecemos a cuidarnos. Si todos ponemos nuestro granito de arena podemos salir de esta situación”, agregó.

Además pidió “por favor a los vecinos que no salgan de sus casas. Que se queden con las familias. Esto no es para estar de vacaciones. Esto es para cuidarnos entre todos y evitar que el virus circule por nuestra zona”.

Juan Álvarez Pinto firmó el nuevo decreto este martes y dijo que este miércoles analizarán cómo implementar los controles con o sin policías.

CONFERENCIA DEL GOBERNADOR DE SAN LUIS