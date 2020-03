La provincia no colabora: Comenzaron los controles para evitar el ingreso de turistas a la Villa de Merlo

Tal como fue anunciado y desde este miércoles iniciaron los controles para evitar el ingreso de turistas a la ciudad. La medida es preventiva para evitar la circulación del virus. La provincia aun no colabora con la medida, desde el municipio se presento el decreto a las comisarias locales las cuales no las concibieron, las misma fueron remitidas al ministerio de seguridad de la provincia.

Según se informó oficialmente los controles los realiza personal de la Dirección de Tránsito y Seguridad Ciudadana. En cada puesto detienen los vehículos. Solicitan el carnet de conducir. Consultan el origen y destino. “Si es turista, se le informa que está vigente el decreto que no les permite su ingreso”, señalaron.

Lo que hay que hacer en este momento es quedarse en casa. Tomar conciencia. Ayudar entre todos a que la pandemia se detenga.

Desde el gobierno provincial no se recibe colaboración con la medida tomada. Desde el municipio se presento el decreto a las comisarias locales las cuales no las concibieron, las misma fueron remitidas al ministerio de seguridad de la provincia y hasta ahora no hubo respuestas de ninguna autoridad provincial.