Detenida por asesinar a su pareja asegura que ella no lo apuñaló

Allegados a la imputada declararon que el responsable del crimen es un conocido, dijo el defensor que la asiste.

En las próximas horas, el juez Penal 1, Marcos Flores Leyes, resolverá si procesa a Brenda Barrientos por matar a Ramón Ariel Lucero, su pareja y padre de su hija. Ayer, la imputada negó haber atacado a su novio, dijo que fue otra persona. Y, en consonancia con esa versión que ella dio, se han manifestado familiares de la detenida y una amiga de ella, “la única persona que no pertenece al seno familiar” y que estaba en el lugar cuando ocurrió el homicidio, dijo Carlos Salazar, el defensor oficial Penal, que asiste a Barrientos. Lucero, de 24 años, murió en el acto, cerca de las 15 del domingo 8 de marzo en la puerta de la casa que compartía con Barrientos, de 20, y su hija. La vivienda está ubicada en paralelo a la ruta nacional 146, en el pasaje Biassi, en inmediaciones a la gruta de la Difunta Correa.

Según lograron reconstruir los investigadores, tanto Barrientos como la víctima habían estado reunidos con otros parientes en la casa del padre de la sospechosa, ubicada al lado de la vivienda de la pareja. Estuvieron desde el sábado a la noche bebiendo alcohol.

El joven recibió una puñalada debajo de la tetilla izquierda que le provocó un shock hipovolémico (gran hemorragia). Los efectivos del Departamento Homicidios (dependiente de la Dirección General de Investigaciones) detuvieron a Barrientos el lunes a la madrugada.

Al día siguiente, la sospechosa fue indagada por el juez Flores Leyes. Se abstuvo de declarar y solicitó una prórroga de la detención de ocho días, lapso en el que el defensor solicitó una serie de medidas, entre ellas, testimoniales de quienes estuvieron en esa reunión familiar y los registros de una cámara de seguridad que está ubicada sobre la ruta 146.

Ayer, en comunicación con El Diario, el letrado dijo que muchas de esas declaraciones ya habían sido tomadas y que su defendida amplió la declaración indagatoria. “Le manifesté con toda libertad que contara lo que sabe y lo que no sabe. La pusimos a disposición del juez para que le preguntara y repreguntara todo lo que quisiera. Creo que más transparencia que la chica está diciendo la verdad no puede haber”, consideró.

El defensor la interrogó sobre la presencia de cuchillos en el domicilio. “Dijo que sí y describió cuáles eran. Habló de dos cuchillos de mesa y uno más grande que utilizaba para cortar carne, y nada de eso fue secuestrado, porque no tiene vinculación evidentemente con el hecho”, afirmó. Y agregó que Barrientos “está psicológicamente muy mal desde el momento en que ocurrió el hecho”. Por eso pidió que sea asistida por un psicólogo, dado que tiene una bebé de meses a la que tiene que amamantar, explicó. Salazar sostiene que para él la investigación “no está clara y no se han agotado todos los caminos que tendrían que agotarse”. “Según el expediente, se tomaron declaraciones en el lugar del hecho y no está claro por qué terminaron involucrándola a ella. Tal vez porque ella estaba ahí, pero con ese criterio se debería involucrar a muchísimas personas más, que son del entorno familiar y también estaban ahí. No estamos hablando de una imputación leve. Hablamos de ‘Homicidio calificado por el vínculo’”, resaltó.

Carlos Gerónimo Barrientos, padre de la imputada, ha asegurado que su hija es inocente y que quien atacó a Lucero fue un sobrino suyo de apellido Medina. Según el defensor, quienes ya han dado testimonio han coincidido con la afirmación de la imputada y su padre de que ella no cometió el crimen. Y dijo que lo que ellos han expresado ha sido confirmado por una amiga de ella. “Ese testimonio es importantísimo por la inmediatez. Estaba cuando ocurrió el hecho. Presenció las mismas circunstancias que Brenda, lo que hace que tome muchísima fuerza la declaración de mi defendida”, consideró.

Otros testigos a quienes la defensa valora como importantes son los hermanos de Barrientos, quienes, según Salazar, “presenciaron ciertas discusiones en las que el presunto autor del hecho increpó a Lucero, recriminándole o imponiéndole que le entregara ciertos elementos”. Solicitó que a los hermanos de la detenida les tomen declaración en la Cámara Gesell.

Cuestiona la detención

Por otro lado, el defensor oficial afirmó que hubo irregularidades en el arresto de la joven. “Luego del hecho, ella y su familia fueron conducidos a una dependencia policial, donde declararon. Ella permaneció ahí hasta las 6 de la mañana del lunes. Es decir, ya habían pasado más de 12 horas del hecho, y en ese momento se hizo el acta de requisa y media hora más tarde, la detención. La llevaron como supuesta autora, se le tomó declaración a título indicativo en la Policía y luego se formalizó la detención. O la llevaron, la hicieron declarar y luego la detuvieron sin una orden judicial. Ella dijo que la hicieron dormir allí, en un cuarto, con una frazada que le llevó su hermana. Si no estaba detenida, ¿por qué la van a hacer dormir ahí?”, cuestionó. Y agregó que quien podría ser responsable del homicidio “también declaró ahí, bajo juramento de decir verdad”, pero no fue detenido.