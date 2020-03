Prevención: piden que los chicos se queden en sus casas

La Sociedad Argentina de Pediatría dijo que el aislamiento es fundamental para evitar los contagios.

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), filial San Luis, emitió un comunicado con sugerencias para los padres de niños pequeños en el que piden que se haga un uso racional de los servicios médicos y de urgencias. La nefróloga pediátrica y miembro de la SAP Marta Giordano advirtió que es fundamental que los chicos cumplan con la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional, porque pueden tener coronavirus y presentar síntomas muy leves o transitar la enfermedad asintomáticamente y aun así contagiar. Agregó que es importante no dejarlos al cuidado de los adultos mayores o de sus abuelos, ni de personas que sean población de riesgo.

Giordano dijo que “la gente no entiende todavía que no tiene que salir a la calle y el aislamiento de los chicos es fundamental, no es por la gravedad de la enfermedad en ellos, por supuesto nadie quiere que se enfermen, sino porque son los que pueden transmitir el virus y no presentar síntomas”, ya que los chicos suelen tener un sistema inmunológico más fortalecido.

Pidió a los padres que no les lleven los niños a las personas mayores. “Los abuelos no deben tener contacto con los chicos”, remarcó.

“Las personas que pueden quedarse en sus casas deben hacerlo y los chicos tienen que estar ahí con ellos, no todos juntos en la casa de un amiguito, porque para eso no cerraban los colegios”, subrayó.

Además puntualizó que toda la sociedad debe tener en cuenta las medidas de precaución, sobre todo para aquellas personas que sí o sí deben salir de sus hogares para ir a trabajar. “Cuando volvés a tu casa, te tenés que lavar bien las manos todas las veces que sean necesarias y usar alcohol en gel. Nadie va a dar una respuesta particular a cada familia, cada una tendrá que ver cómo se organiza, pero lo ideal es que se queden adentro de sus viviendas”, indicó.

También pidió a la población que se informe a través de los organismos oficiales como el gobierno provincial, el nacional, la SAP y la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Eviten buscar otras fuentes, porque asustan mucho y no informan”, expresó.

“No hay que subestimar a la enfermedad, ni hay que entrar en pánico”, manifestó.

Entre las recomendaciones, la SAP destacó evitar ir a hacer el control de niño sano, exceptuando a los recién nacidos, y en esos casos pidió consultar al médico con el fin de evaluar cuál es el mejor momento para hacerlo. “Tampoco es oportuno ir al pediatra a buscar un apto físico, solo ir si el chico está enfermo. Si van al médico, que vaya solo un adulto con el niño, para evitar el amontonamiento de gente en esos espacios, sobre todo porque hay circulación de enfermos. No ir a la guardia por cosas banales, hay que hacer un uso racional de los servicios médicos y de urgencia”, resaltó.