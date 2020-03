Los muertos ocultos de Italia y el inquietante aviso de las funerarias que nadie en Bérgamo atendió

Al drama de los familiares que no pueden despedir a sus seres queridos que mueren por el coronavirus COVID-19 se suman las sospechas de que podría haber muchos más casos mortales que los contabilizados.



Un hombre con una máscara protectora transporta un ataúd dentro de un cementerio en Bérgamo, Italia, donde el drama es incalculable (Reuters)

El sacerdote dio una bendición final. No había flores, ni abrazos. Francesca Steffanoni y su madre se alejaron rápidamente del cementerio principal de Bérgamo, su furtiva despedida no duró más de 5 minutos.

Bérgamo es el epicentro de la provincia más afectada de la región más afectada de Italia, Lombardía, el sitio con cientos de muertes por coronavirus. Las familias aquí se ven privadas de una despedida junto a la cama con seres queridos infectados con el virus, o incluso un funeral tradicional, y el cementerio está tan abrumado por la cantidad de muertos que los camiones militares transportaron 65 cuerpos a una región vecina para ser cremados esta semana.

Steffanoni había llevado a su madre a ver cómo el ataúd que contenía a un pariente de 82 años, un viudo con una enfermedad cardíaca, abatido por el virus, fue conducido dentro de las imponentes puertas. Llevaban máscaras y guantes; ellos mantuvieron distancia.

“En teoría, no deberíamos haber ido. Pero fue uno de los últimos parientes que había”, dijo Steffanoni.

Según cifras no oficiales, más de 600 personas infectadas con el virus han muerto en la provincia, que está escondida contra los Alpes italianos y representa más de una cuarta parte de todas las muertes en Lombardía, a pesar de que representa solo una décima parte de la región, con una población de 10 millones de habitantes.

“Nos enfrentamos a la mayor emergencia de COVID después de Wuhan”, dijo el Dr. Luca Lorini, jefe de cuidados intensivos en el hospital principal de Bérgamo, llamado así por su hijo nativo, el Papa Juan XXIII, donde casi 500 camas están dedicadas a personas que sufren síntomas graves del virus, 80 de los que están en cuidados intensivos. “Los números nos dicen esto”.

Pero los números hasta ahora no cuentan toda la historia.

Los alcaldes provinciales están haciendo sonar la alarma de que el número de víctimas relacionadas con el virus no refleja un aumento en las muertes en la población general entre aquellos que no han sido evaluados. Solo la semana pasada, 400 personas murieron en Bérgamo y 12 ciudades vecinas, cuatro veces más que la misma semana del año anterior, según la oficina del alcalde de Bérgamo. Solo 91 de ellos habían dado positivo por el virus.



Trabajadores del cementerio y los trabajadores de la agencia funeraria con máscaras protectoras transportan un ataúd de una persona que murió de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), a un cementerio en Bérgamo, Italia, 16 de marzo de 2020 (Reuters)

Las personas en la primera línea de la lucha contra el virus, incluidos los funcionarios del hospital, los operadores de funerarias, los administradores municipales y los líderes sindicales, dijeron a The Associated Press que la crisis de Bérgamo podría haberse evitado si sus solicitudes individuales de crear una zona roja alrededor del área tan pronto como febrero 23 hubieran sido atendidos.

En cambio, las medidas estrictas de contención se extendieron a Bérgamo solo el 8 de marzo, dos semanas después, sin aislar nunca las dos ciudades del valle donde se registró por primera vez el brote.

“Cuando el virus llegó aquí, no había contención y se propagó a través de los valles muy rápidamente. Algunos dijeron que era una gripe normal. Los médicos sabíamos que no era así”, dijo Lorini.

Las funerarias ya estaban registrando un aumento alarmante de muertes a partir de enero y febrero, una anomalía que señalaron a los funcionarios, dijo Antonio Ricciardi, jefe de una asociación local de funerarias. Su negocio manejó 611 funerales del 1 al 18 de marzo, cuando el ritmo habitual es de poco más de 100 en un mes completo.

Después de que se registró la primera muerte en el cercano Alzano Lombardo y se confirmaron otros casos el 23 de febrero, los médicos del Hospital Papa Juan XXIII establecieron una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de emergencia para atender a pacientes con virus. Eso fue dos días después del cierre de 10 ciudades en el sur de Lombardía, que se ha declarado en gran medida un éxito y sirvió como modelo para el cierre nacional instituido el 9 de marzo.

No se ha dado ninguna explicación oficial sobre la decisión de no extender el estado de la zona roja a Bérgamo. El funcionario regional de bienestar, Giulio Gallera, reconoció la pregunta pero dijo que no quería culpar, y agregó que “estamos en una situación en la que toda la región ha adoptado medidas particularmente rígidas”.

Eliana Como, del influyente sindicato de trabajadores metalúrgicos FIOM, dijo que cree que la importancia económica del área desempeñó un papel en la decisión de no colocar una zona roja alrededor de las ciudades en la desembocadura del valle de Seriana, hogar de la producción de acero y talleres artesanales.

“Creo que los intereses comerciales pesaron mucho en la decisión”, dijo Como, que vive en Bérgamo.

En la cuarta semana de la epidemia, Lorini estima que el número real de infectados en el área es de 5 a 10 veces la cifra oficial de 4,645. El régimen actual permite evaluar solo a las personas que se presentan en un área de detección en el hospital con síntomas graves, personas desaparecidas que están enfermas en el hogar.

“Creemos que los números verdaderos (de muertes relacionadas con COVID-19) están ocultos”, dijo Francesco Alleva, portavoz del alcalde de Bérgamo. “Debido a que muchas personas mueren en el hogar o en estructuras para ancianos, y nunca se les ha realizado la prueba del virus”.

Esa cifra incierta está en el corazón de los constantes llamamientos de los funcionarios para que las personas se queden en casa. Los carros de la policía circulan en Bérgamo con altavoces que indican a las personas que no salgan, excepto por necesidades reales, como trabajo o compras. Para desalentar aún más a las personas de que abandonen sus hogares, el alcalde Giorgio Gori apagó esta semana el wifi público y cerró las máquinas de juego en las tabaquerías, que permanecen abiertas y donde las personas también pueden pagar algunas cuentas.

Aunque el aumento en los diagnósticos positivos se ha reducido de unos 500 por día el pasado fin de semana a más de 300 el jueves, Lorini dijo que tomaría hasta al menos la próxima semana determinar si las medidas de contención estaban teniendo un impacto.

La incapacidad de consolar a los miembros de la familia afectados por el virus en el hospital o incluso asistir a un funeral ha sido uno de los aspectos más desgarradores de la emergencia aún en desarrollo. Las salas de los hospitales intentan ayudar llamando por teléfono a las actualizaciones a sus seres queridos y permitiendo llamadas telefónicas cuando los pacientes comienzan a recuperarse. Pero cuando la muerte está cerca, dijo Lorini, una visita sería “una explosión inútil de contagio”.



Camiones militares y soldados italianos son vistos en el cementerio de Bérgamo después de que el ejército se desplegó para mover ataúdes del cementerio a las provincias vecinas, después de que el cementerio se vio abrumado por la escala del brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), en Bérgamo, Italia (Reuters)

“Es terrible perder a un ser querido y no poder abrazarlo. Pero eso es lo que ha sucedido en las epidemias durante mil años, y lo que también sucederá durante los próximos mil años”, dijo Lorini. Una vez que un ser querido con el virus muere, a los miembros de la familia no se les permite elegir un atuendo favorito para el entierro. Por decreto del gobierno, los muertos son enterrados en la ropa con la que murieron, envueltos en mantas estériles y colocados dentro de ataúdes lo más rápido posible.

“Hay un gran problema psicológico para los miembros de la familia que no pueden ver el cuerpo”, dijo Ricciardi. “Sin un cuerpo, es difícil darse cuenta de que ocurrió una muerte”.

El número de víctimas alcanza toda su fuerza con solo echar un vistazo al periódico local, L’Eco di Bergamo, que ha visto multiplicarse el número de páginas dedicadas a los avisos de muerte de una a nueve, 10, incluso 11 páginas.

En un aviso en la edición del miércoles, los miembros de la familia de Bruno Maffeis, quien murió a los 66 años, expresaron un “sincero agradecimiento a los médicos y al personal del Hospital Papa Juan XXIII en Bérgamo, y en particular al Dr. Carlo Fino por su generosa disponibilidad”. “Según lo especificado por el gobierno, el funeral se celebrará en una fecha futura que se decidirá”, dijo el aviso.