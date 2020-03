A un niño le preocupaba si llegaría el “Ratón Pérez” por la cuarentena y el Presidente le respondió

La particular consulta fue a través de Twitter y para sorpresa del pequeño y su madre, Alberto Fernández le contestó. Mirá la respuesta.

La vida continúa más allá de la cuarentena declarada en el país ante el avance de la pandemia, y las dudas sobre sus alcances llevaron a un niño de 7 años, al que se le había caído su primer diente, a consultar preocupado al Presidente si las restricciones para trasladarse incluían al Ratón Pérez.

Para sorpresa del niño y de su madre, que escribió la consulta a través de Twitter, el presidente Alberto Fernández, quien anunció el jueves el aislamiento social preventivo y obligatorio por 12 días para todo el país, se tomó unos minutos para responderle la particular consulta.

Querido @alferdez necesito consultarte si entre las excepciones de cuarentena se encuentra el Ratón Pérez.

A Joaquín se le cayó su primer diente y no sabemos si dejar la carta (el diente no lo encontramos) y no queremos poner al ratón en un brete y que la policia lo detenga.

