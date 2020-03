Iglesias abiertas “dentro de lo posible” y celebración de misas sin fieles en San Luis

A través de una carta pastoral, el Obispado difundió este viernes algunas medidas en medio de la emergencia sanitaria por el avance del coronavirus, y de un aislamiento obligatorio que rige en todo el país. El dictado del catequesis está suspendido.

A raíz de las decisiones que tomó en los últimos días la Conferencia Episcopal Argentina, el Obispado de San Luis dispuso y comunicó este viernes diferentes “pautas de acción” y medidas preventivas, en medio de una contexto de la pandemia

En una carta pastoral, el obispo Pedro Martínez hizo hincapié en extremar los cuidados en la higiene y dispuso diferentes puntos a tener muy presente.

Por ejemplo mantener las puertas de las parroquias e iglesias abiertas “dentro de lo posible”, eximiendo a los feligreses de la obligación de asistir a misa. Además recomendó dar la comunión en la mano y no en la boca. “Las celebraciones litúrgicas se llevarán a cabo sin fieles. Para situaciones singulares daré instrucciones respectivas a los vicarios y a los decanos”, expresó monseñor Martínez.

“En cuanto a la Celebración y participación de la Santa Misa dominical es importante recordar que las normas eclesiásticas no obligan bajo incomodidad grave, como es el caso gravísimo de esta enfermedad identificada. A tenor del Derecho Canónico dispenso del precepto dominical (c. 1245). Se recuerda a los fieles que sin bien no participan de la Santa Misa dominical o Fiestas de precepto no obstante permanece la obligación de santificar las Fiestas”, aclara la circular.

En el caso que lo amerite y se realice una misa con la presencia de un grupo de personas, el fiel podrá optar por recibir la comunión en la boca, pero este último deberá colocarse en el final de la fila.

Además se dispuso la suspensión del dictado de catequesis de niños y adultos. Tampoco se colocará agua bendita, aunque sí se continuará bendiciendo a quienes lo soliciten.

“La Iglesia quiere actuar extremando la aplicación responsable de las normas sanitarias dadas por las autoridad pública nacional, provincial y municipal”, destacó Martínez en la nota que tiene fecha del jueves 19 de marzo.

“Pido que tomen medidas en todas las actividades, asegurándose que las mismas sean adoptadas por todos sus colaboradores, en los lugares a su cargo”, pidió el obispo de San Luis en relación a los párrocos y administradores responsables de las capillas.

Desde este viernes comenzó a regir la cuarentena general hasta el 31 de marzo en todo el país dispuesta por el Gobierno nacional. La medida busca frenar el contagio ante el avance del COVID-19 en Argentina que ya causó la muerte de tres personas.

Martínez pidió que incluyan en las oraciones a los sacerdotes que asisten a los enfermos, a los gobernantes y al personal de salud y seguridad.

“Ante esta realidad y momentos difíciles, vivamos la caridad y solidaridad fraterna, sin olvidarnos de manera particular de la plegaria confiada al Señor por todos aquellos afectados”, culmina el escrito.