El subsidio de Anses beneficiaría, al menos, a unos 46 mil puntanos

El subsidio de 10 mil pesos sería por única vez a cobrar en abril, aunque podría repetirse si la cuarentena se extiende, y solo lo percibirá un miembro por familia.

El beneficio que otorgó el presidente Alberto Fernández para paliar la crisis —producto del aislamiento social obligatorio a causa de la propagación del coronavirus— que sufren, entre otros, monotributistas y cuentapropistas, en San Luis alcanzará al menos a unos 46 mil trabajadores de estos dos sectores. Estos datos corresponden al último informe de Diagnóstico Laboral que emitió el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en noviembre de 2019.

El subsidio de 10 mil pesos sería por única vez a cobrar en abril, aunque podría repetirse si la cuarentena se extiende, y solo lo percibirá un miembro por familia, según precisa el decreto nacional. Alcanza a los argentinos nativos o naturalizados y residentes legales con permanencia de por lo menos dos años, que tengan entre 18 y 65 años. Comprende a las personas desocupadas, quienes se desempeñan en la economía informal, los monotributistas de las categorías A y B, beneficiarios de planes sociales y trabajadores y trabajadoras de casas particulares.

El titular de Anses, Alejandro Vanoli, dijo que a principios de abril estará disponible un aplicativo para anotarse desde el celular o la computadora. Quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) no deberán realizar ningún trámite, ya que lo cobrarán en sus cuentas directamente. Los demás deberán inscribirse a través de la web de Anses y registrar una CBU bancaria. A los que no tienen cuenta bancaria les indicarán dónde y cuándo percibirán el haber.

El decreto contempla que el interesado no debe contar con bienes considerados lujosos o patrimonios abultados, y para constatarlo utilizarán el mismo criterio que se aprobó para avanzar con las pensiones no contributivas. Tampoco llegará el beneficio a quienes sean monotributistas de la categoría C o superiores, cobren planes sociales que no sean la AUH o reciban un seguro de desempleo.