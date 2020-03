Advierten sobre multas de hasta $100 mil por abuso en los precios

La Dirección de Defensa del Consumidor realizará controles con 17 municipios para evitar remarcaciones.

Los comercios que realicen aumentos excesivos de precios durante la cuarentena por el coronavirus podrán ser multados en montos que van desde los 50 mil a los 100 mil pesos. Así lo aseguró Alberto Montiel Díaz, director provincial de Comercio y Defensa del Consumidor, quien indicó que en el caso de continuar con incumplimientos también existe la opción de la clausura del local.

El director aclaró que por el momento no han labrado ninguna multa económica, pero sí que han realizado intimaciones por incumplimiento en supermercados y almacenes de San Luis, Villa Mercedes y Merlo. El funcionario enumeró que primero intiman al comercio para que reajusten sus precios; en caso de no hacerlo sobreviene la multa económica y si hay reincidencia se clausura el local.

Tan solo entre ayer y el miércoles la dirección recibió 53 denuncias por teléfono y correo electrónico. Mientras que en la primer vía (4451023) la atención funciona de 8 a 15 horas, por mail (ddelconsumidor@gmail.com) la recepción es durante las 24 horas. El interesado debe indicar el nombre del comercio, el domicilio y el motivo de la denuncia.

Montiel Díaz indicó que los controles están enmarcados en la Resolución 100 de la Secretaría de Comercio de la Nación. El funcionario remarcó que entró en vigencia el lunes y que establece retrotraer los precios de los listados de supermercados al 6 de marzo, mientras que el resto de los comercios deberán hacer lo mismo con su facturación a esa fecha. “Recomendamos a la gente que use las vías oficiales y que sean denuncias concretas a partir de los precios vigentes esta semana. Todo lo previo a esta semana no sería válido porque no ha estado vigente en la resolución 100”, recalcó.

En las últimas horas, por redes sociales, usuarios se quejaban por los sobreprecios en la cadena de supermercados Aiello. Sin embargo, Montiel Díaz desestimó las denuncias. “Hoy lo fuimos a chequear y es información falsa. Los precios están bien, están en regla”, aseguró. El director marcó que en algunos casos no serían fotos actuales, mientras que en otras no corresponden a productos de la cadena.

La Dirección de Defensa del Consumidor, junto a 17 municipalidades, entre las que están las de San Luis, Villa Mercedes y Merlo, realizó un acuerdo para inspecciones conjuntas y colaborar en el control de precios. “En las tres ciudades saldremos de manera conjunta, con inspectores nuestros y en el resto de las municipalidades, donde no tenemos personal, firmamos un convenio para que los inspectores municipales puedan hacer el control de precios”, detalló.

La dirección ya está enviando la documentación para que los inspectores puedan trabajar. “Los inspectores pueden labrar el acta de infracción, no la multa. Después, desde la dirección se procesa el expediente a los fines de si corresponde o no aplicar alguna sanción”, aclaró. Con esta medida, Defensa del Consumidor pretende llegar a los comercios y almacenes de los barrios de cada ciudad. Por último, en el área aseguraron que no hubo denuncias de desabastecimiento en los últimos días, pero que también se encargan de esos reclamos.

Una guía de precios

El gobierno nacional lanzó la página web preciosmaximos.argentina.gob.ar para que los usuarios puedan revisar el listado de precios máximos que deben respetar fabricantes, distribuidores y comercios. De acuerdo a una resolución de la Secretaría de Comercio de la Nación, los valores tienen que retrotraerse al 6 de marzo y tendrán una vigencia de 30 días. Allí se puede chequear el listado por provincia y llenar un formulario para detallar precios mayores a los expuestos en el listado.