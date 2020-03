Continúan los trabajos para cerrar caminos alternativos

Ya son 31 puestos oficiales y no oficiales los que son controlados por la Policía y por personal de Vialidad.

La provincia está blindada desde hace más de una semana. Sin embargo, surgieron ingresos de personas provenientes de provincias vecinas, por caminos que no estaban controlados. Por eso, Vialidad de la Provincia y de la Nación firmaron un convenio para trabajar en el cierre de caminos vecinales y rurales y en todas las vías de acceso para evitar el incumplimiento del aislamiento social. El director del área provincial, Jorge García Quiroga, explicó que hasta el momento son 31 los puntos controlados por un equipo de trabajo de 60 personas. Aseguró que cuentan con la colaboración de la Policía de la Provincia.

García Quiroga señaló que el cierre de las fronteras provinciales tiene la finalidad de que no ingresen personas de otros distritos que puedan estar infectadas con coronavirus y circulen por San Luis contagiando a otros. “Hacemos un buen trabajo. Hasta la fecha tenemos gran parte de la superficie cubierta con cerramientos provisorios”, destacó y agregó que son los vecinos quienes denuncian cuando ven circulación por los caminos menos conocidos de San Luis.

Quienes no tengan la autorización oficial no podrán cruzar el límite. No obstante, en la provincia existieron casos que terminaron con la denuncia penal correspondiente. “Cada camino es delimitado con un montículo de tierra con la señalización correspondiente, que indica que no es posible avanzar. Además, cada punto queda controlado por una guardia de Vialidad y de la Policía”, explicó sobre lo que sucede en esos lugares remotos de San Luis.

El funcionario, que desde hace años recorre la provincia, explicó que un productor agropecuario de la zona de Buena Esperanza decidió por cuenta propia traer su máquina y abrir un paso, ya que él reside en la provincia de Córdoba y trabaja en tierras puntanas. “Trabajamos en los departamentos Junín y Ayacucho, donde había pasos habilitados que hoy serán cerrados”, dijo García Quiroga sobre la ruta provincial 23, cerca de la localidad de Santa Rita, el paraje Conlara y cerca del puesto limítrofe de Las Palomas.

No es fácil trasladar las máquinas que ayudan a formar los montones de tierra para impedir el paso de los vehículos. “Estamos pendientes y tenemos a todo el personal trabajando para que descubran otros puntos de acceso que no conozcamos”, adelantó.

La ciudad cortada

La Municipalidad de San Luis, para colaborar con los operativos que realiza la Policía, puso al personal de Vialidad a colocar barricadas en los accesos a la ciudad.

El jueves realizaron los trabajos en los alrededores de los barrios del puente Favaloro y en los accesos linderos en la zona de la ruta 147, donde se ubica la planta de Edesal.