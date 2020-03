Los bancos de sangre están en alerta por la falta de donantes

Los centros de salud aseguran que no hay riesgos de contagio, y reciben ayuda de la Fundación “Santi Kunz”.

El Banco Central de Sangre de San Luis y el área de Hemoterapia del policlínico regional “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes convocaron a los ciudadanos a donar sangre voluntariamente para garantizar la provisión. Es que por la cuarentena no pueden realizar colectas y para la difusión reciben la ayuda de la Fundación “Santi Kunz”.

La convocatoria comenzó el jueves y alentaron a la comunidad a que “responda de manera positiva como siempre. Es importante dejar en claro que asistiendo con todos los recaudos no corren riesgos de contagio. Les pedimos que no tengan miedo, que en ambos lugares tienen los máximos cuidados de higiene y limpieza, y también respetan las disposiciones del Gobierno de la Nación y la Provincia”, contó Fabio Kunz, a cargo de la fundación.

Ante el aislamiento social preventivo y obligatorio, la organización recibió la llamada de auxilio de las áreas a cargo de estas acciones. “La única forma que tenemos de apoyarlos es difundir e invitar a la gente a que se solidarice. Lo hacemos por medio de las redes sociales, también estamos compartiendo la información en algunos medios y por WhatsApp, y ya hemos tenido una respuesta positiva de los ciudadanos. Es muy crítico el estado, ya que las unidades son pocas y siempre son necesarias por accidentes, cirugías, transfusiones o por otras patologías”, dijo.

“No hace falta que vengan en ayunas. Recomendamos que descansen bien el día anterior”, Gloria Neira.

Gloria Neira, jefa del área de Hemoterapia del hospital, explicó cuáles son los requisitos fundamentales para colaborar: es por orden de llegada, hay que tener entre 18 y 60 años, contar con un perfecto estado de salud, no tener síntomas de coronavirus, no haber estado en contacto con casos sospechosos y tener un peso superior a 55 kilos. “No hace falta que vengan en ayunas, pero no deben comer lácteos y recomendamos que puedan descansar bien el día anterior”, aseguró. También indicó que la campaña estará abierta hasta que finalice la situación de aislamiento.

Habitualmente realizaban una colecta por mes en algún lugar externo como escuelas u organizaciones. “Previamente dábamos 15 o 20 turnos que son las unidades que pueden trasladarse hacia la capital. Luego ellos las separan según los componentes que sean necesarios, es decir, algunos pacientes pueden necesitar glóbulos rojos, plaquetas o plasma”, explicó Kunz.

Los centros de salud han dispuesto medidas para evitar el contagio del virus, y Neira afirmó que es un procedimiento seguro y que todos los profesionales toman “estrictos” recaudos para cuidar la salud de las personas. “Lamentablemente la sangre no puede ser fabricada, así que necesitamos de la generosidad de todos los puntanos. Con un poquito se puede salvar una vida. Asimismo, donar hace bien al cuerpo porque la renovamos, así que también es un beneficio para todo aquel que pueda hacerlo”, agregó.