Más de 800 jubilados y pensionados recibieron la vacuna antigripal

El gobernador Alberto Rodríguez Saá destacó el trabajo del personal de seguridad y sanitario durante el cobro de haberes este viernes. Pidió también respetar las distancias en las filas de las diferentes entidades bancarias.

“En San Luis a la mañana hubo un poquito de confusión pero después mejoraron enormemente las cosas e hicimos algo muy interesante. Además, aprovechamos para acompañar a los jubilados, conteniéndolos, haciendo respetar las distancias, y se hizo una campaña contra la gripe, que es muy importante. Es una vacunación adelantada, normalmente la hacemos a mediados o fines de abril”, dijo el primer mandatario provincial este viernes.

“Recordemos que algunos bancos abrieron sus puertas para beneficiarios que no tenían tarjeta de débito o no tenían registrada la huella digital para cobrar por otros medios, entonces, durante las primeras horas de la mañana, tuvimos que organizar un poco a la gente, decir quiénes iban a poder ingresar a la entidad bancaria y quienes no. Y, después, organizar la fila para hacer el cobro porque no se respetaban las distancias. En este caso, es importante destacar que cuando hay mucha gente haciendo una fila es primordial mantener la distancia. No vamos a hacer contacto social o a charlar con el resto”, explicó la jefa de Gabinete, Natalia Zabala Chacur, y pidió: “Estamos trabajando con población de riesgo y necesitamos prudencia”.