Piden ayuda a Nación para no cerrar estaciones de servicio

Los dueños de estaciones de San Luis manifiestan que si la cuarentena se prolonga por dos meses no podrán solventar los gastos.

Crece la preocupación de los dueños de las estaciones de servicio de todo el país por el déficit en el expendio de combustibles que se pronunció dramáticamente desde que comenzó el aislamiento social obligatorio. Afirman que sus ventas disminuyeron en un 90 por ciento y que el gobierno nacional aún no brindó ninguna medida para ayudarlos. El panorama para estas empresas, de prolongarse el aislamiento, es crítico. “Podrían cerrar para siempre”, manifestó el presidente de la Cámara de Expendedores de San Luis, José Gianello.

“La situación en San Luis es la misma que en todo el país. Las ventas bajaron un 90 por ciento, tanto en combustibles líquidos como en GNC. Además, nos encontramos con la malísima noticia que estamos exceptuados del DNU que lanzó el Presidente, por el cual ayuda a las pymes pagándoles parte del salario a los empleados”, expresó Gianello.

Comentó que las expendedoras, al estar abiertas, tienen los mismos gastos de siempre, pero con ventas mínimas. “Eso llevó a que se estén tomando decisiones en muchas estaciones de servicio, por no decir todas, de cerrar, porque no nos conviene estar abiertos”, afirmó.

Gianello explicó que las únicas ventas que realizan son a los servicios provinciales como la Policía, los Bomberos y la Salud. “Apoyamos completamente las medidas de aislamiento, sabemos que es una cuestión de salud. En marzo medianamente ‘zafamos’, ya se están pagando los sueldos. El problema es de acá para adelante. Abril va a ser fatal para nosotros”, dijo.

Los estacioneros mantuvieron contacto con la empresa Ecogas para preguntarle si les va a correr las fechas de vencimiento o los plazos de las cuotas, pero recibieron la negativa. También intentaron lo mismo con Edesal, pero aún no recibieron respuesta. “Los bancos también siguen cobrando los intereses como si nada pasara, pero la actividad económica no es normal. Todos te cobran igual”, agregó.

También dijo que las petroleras trabajan sin ningún tipo de excepciones. “Pagás intereses normalmente, los pagos son en efectivo y adelantados como siempre y si no podés llegar al banco —hasta ayer no había forma de ir— y no tenés la plata para retirar un camión, no te lo dan, no hay excepciones. La situación es muchísimo más complicada de lo que calculábamos”, indicó.

“Cecha (Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina) sacó varios comunicados y ha tratado de tener reuniones con el Ministerio de Producción. Ahora estamos pidiendo hacer una videoconferencia con las petroleras y el Gobierno, pero aún no sabemos si nos van a atender”, comentó.

También vaticinó que la cuarentena probablemente se extienda más allá del 13 de abril. “Va a seguir y pinta para largo”, lanzó.

Indicó que en un relevamiento de estaciones de servicio que hizo Cecha, en los últimos 3 años cerraron 2.500 estaciones. “Y el panorama es que esto no va a cambiar. Estamos de acuerdo con que se tienen que tomar medidas para preservar la salud. El problema es que cuando todo esto termine, los negocios van a tener que seguir funcionando y si están fundidos no sé qué va a pasar”, remarcó.

Obleas de GNC

Gianello comentó que si bien habían pedido una prórroga para todas las obleas de GNC que vencieron el 31 de marzo, el ente regulador no la otorgará, sino que permitirá que los talleres habilitados para vender y renovar obleas puedan hacerlo. “Enargas, junto al gobierno nacional, permitió que abran para no dejar a los remises y algunos particulares fuera de circulación”, subrayó.